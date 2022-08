Ana Milán, tajante sobre los retoques estéticos: "Hay mucha gente que se pasa y no tienen cara"

Ana Milán y su amigo Sebastián Gallego estrenaron el séptimo episodio de su podcast La vida y tal, en Podimo. En él, ambos reflexionan sobre las anécdotas compartidas por sus seguidores, así como aconsejan sobre situaciones sentimentales.

La actriz también ofreció su punto de vista sobre cómo estar para un amigo cuando este no pasa por un buen momento, o el uso de juguetes sexuales en la pareja.

Hoy en día, la apariencia física ha cobrado especial relevancia con el mundo de las redes sociales y los filtros, sobre ello Ana comentó: "Ser bello no tiene ningún mérito, es una cuestión genética. Te ha tocado, la combinación de tus padres ha salido ganadora".

Tal es la obsesión societaria sobre la estética, que muchas personas se plantean hacerse algún retoque estético. "Cuidado con los retoques porque luego hay mucha gente que se pasa y no tienen cara, o sea, no parecen más jóvenes, parecen más ricas", opinó la artista.

Ana y Sebastián continuaron con el tema la amistad y ambos coincidieron en la importancia de insistir en un amigo y mostrarle cariño cuando este no esté bien: "A mí me parece que los perros y los amigos tienen que ser pesados, porque a veces tú quieres abrirte, pero no sabes cómo, a veces el dolor te tiene bloqueado".

Por último, la actriz de Cámara Café hizo una confesión sobre el uso de juguetes sexuales: "A mí tampoco me pone el bondage […] Uno no puede llegar como un elefante en una cacharrería imponiendo, o sea, abriendo una caja y que haya todo eso. Tú te vas acercando a la persona y, las distintas fantasías y filias sexuales se van construyendo en la pareja".