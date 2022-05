Ana Milán, tras su último tuit: "Hay que tener arte para enfadar a votantes de VOX, Podemos, Bildu y PP y PSOE en una mañana"

La actriz Ana Milán tiene una faceta muy marcada como usuaria de las redes sociales, donde tiene una gran capacidad de generar debate y donde la siguen, solo en Twitter, más de 717.000 personas.

Y eso tiene sus pros y sus contras, claro. Por ejemplo, que cualquier cosa que dices o haces puede acabar por convertirse en una enorme bola de nieve. En parte es lo que ha pasado con uno de sus últimos tuits, donde la actriz quiso hacer "una encuesta casera".

"¿Te gustaría un pacto #PSOE #PP para dirigir el país los próximos 4 años evitando así pactos con extremos?", preguntaba Milán, que además pedía: "recuerden debatir sin insultar, por favor".

E insultos pudo haber, pero lo que más hubo fueron ofendidos y aludidos por la palabra "extremos". El primero de ellos fue el periodista Antonio Maestre, que entraba al trapo: "Por clarificar, ¿Los extremos son los que atentan contra los DDHH y quienes defienden los DDHH?".

Ana Milán no dudó en debatir y contestó: "Pues en el momento de escribir el twitt pensaba en Bildu. En cuál has pensado tú? Un abrazo". Pero eso, lejos de calmar los ánimos, metía en el debate a nuevos contertulios.

El Diputado de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, respondía al hilo: "Hola, Ana Milán. Seguiremos defendiendo la extremista idea de que todas las personas merecen los mismos derechos y de que la corrupción no tiene cabida en nuestra sociedad. Y además, seguiremos disfrutando de tu trabajo", le decía.

De nuevo la actriz tenía una respuesta: Me alegra que ahora vuestra política vaya en esa línea. Es realmente importante. Me cuesta hacerme una idea cuando llamáis a los 'ongi etorri' actos de reintegración y no actos de homenaje a presos de ETA. Un saludo y espero que estés bien".

Así fue pasando la mañana y buena parte de la tarde con Ana Milán contestando a unos y a otros, también a personas anónimas y seguidores, incidiendo en algunas ideas, pidiendo argumentos... siempre con respeto.

Y al acabar, la actriz sacaba sus conclusiones. "La gente que de verdad me interesa, querido Luis, no insulta. Debate y escucha. Habla desde la educación y trata de mostrar su postura. A mí, los todofóbicos y la policía de la verdad verdadera me dan muy igual", respondía a un usuario.

Y, con el socarrón humor que la caracteriza, acabó por reconocer que "hay que tener arte para conseguir enfadar a votantes de VOX, de Podemos, de Bildu y algo de PP y PSOE en la misma mañana. CUIDAO".