Rufián critica el boicot independentista al minuto de silencio por el 17-A: "Es miserable"

El minuto de silencio guardado este miércoles en Barcelona como homenaje a las víctimas del trágico atentado del 17-A ha estado marcado por la emoción... y desgraciadamente por la polémica.

Decenas de independentistas han boicoteado y roto el minuto con gritos exigiendo "saber la verdad" y acusando a España de "ser un estado asesino". Su comportamiento ha provocado enfrentamientos entre los asistentes al acto.

Las reacciones desde la esfera política no han tardado en llegar y uno de los primeros y más contundentes ha sido el líder de ERC, Gabriel Rufián en las redes sociales: "Con la misma contundencia que utilizamos desde hace 5 años para reclamar una comisión de investigación conviene decir que: No respetar un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas de un atentado es miserable. Y sacar rédito político de ello, despreciable. No en mi nombre".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este miércoles que no se utilicen los atentados del 17 de agosto de 2017 en las ramblas para "alimentar teorías de la conspiración" porque los propios Mossos dicen que "no tiene ninguna base". Colau no ha dudado en criticar lo sucedido: "Me parece una profunda falta de respeto que en un acto que está protagonizado por las víctimas, que es un acto de pésame y que está centrado en hacer un minuto de silencio, ni siquiera este minuto sea respetado. Evidentemente que toda la gente puede protestar, pero es evidente que hoy no era el lugar ni la forma ni el momento".

Además, ha reclamado al Gobierno central y a la Generalitat reforzar los recursos y la infraestructura para atender a las víctimas del terrorismo, coincidiendo con el quinto aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).