Lámpara led regulable y cargador de móvil inalámbrico: dos 'gadgets' en uno por solo 22 euros

A todo el mundo le molestan los cables por encima de la mesa o en el suelo, sobre todo, en un escritorio donde trabajar o estudiar. El cargador del ordenador, el del móvil y el cable del flexo, entre otros, pueden molestarnos cuando escribimos o leemos, por eso, buscar aquellos gadgets que nos ayuden a cortar con los cables que nos atan es una gran opción. Precisamente por eso, han triunfado los auriculares o cargadores de smartphones inalámbricos. Pero, hay un dispositivo que eliminará definitivamente los cables del escritorio: la lámpara led con distintas intensidades de brillo que te cargue a la vez el teléfono móvil.

Sí, existe y gracias a este gadget eliminarás cables en tu mesa, sobre todo el del cargador del smartphone. Además, esta revolución de escritorio tiene una carga inalámbrica adecuada para todos los teléfonos y dispositivos habilitados con Qi. Solo tendrás que colocar el móvil (¡o incluso los auriculares inalámbricos!) encima de la plataforma de carga y se iniciará.

Pero, no solo eso, sino que como lámpara es muy buena. Tiene hasta 30 opciones de luz ajustables (de manera táctil) y todos los modos son buenos para la vista. Y es que, emite un brillo uniforme sin deslumbramientos y al ser led no tiene parpadeos. Además, podrás configurar el color, la temperatura y el brillo.

Cargador Inalámbrico, cinco modos, temporizador de apagado automático, plegable, seis niveles de brillo y mucho más. Amazon

Para los más modernos

Pero, no es el único modelo que está rebajado hoy en Amazon, hay otro ideal de mesita de noche, con tres niveles de brillo regulables de forma táctil, un diseño moderno y brillo nocturno. No ocupa nada de espacio y la puedes plegar para que no tenga volumen y se pueda guardar.

Diseño giratorio 0 a 180 grados. Si giras la parte superior del brazo para elegir el ángulo, la iluminación será ideal. Amazon

