Solo hoy, los auriculares deportivos más cómodos (¡y con 45 horas de batería!) cuestan 20 euros en Amazon

Los auriculares inalámbricos están de moda, eso nadie lo pone en duda. Son más cómodos, tanto para hablar como para escuchar música, y mucha gente piensa que ya era hora de romper con los cables que nos ataban. Un auricular bluetooth nos otorga más libertad de movimiento, no se enredan los cables en el bolso ni se enganchan en la ropa mientras practicamos deporte. No obstante, en esto último también hay que saber elegir, porque muchos auriculares inalámbricos pueden no acoplarse a nuestra oreja ergonómicamente y caerse mientras practicamos running, por ejemplo.

Por eso, hay que saber elegir un modelo de estos wireless cómodo para practicar deporte y seguro. Y, uno de los mejores para ello, gracias a su diseño, son los auriculares deportivos de la marca Donerton. Bluetooth 5.1 con micrófono para que te oigan aunque sea jadeando por el ejercicio, impermeables para el sudor o deportes acuáticos, una reproducción de 45 horas gracias a su batería duradera, calidad de sonido HD y con diseño de gancho ergonómico para la oreja, para asegurarte que no los pierdes practicando deporte. Su color también te encantará.

Estos Donerton utilizan un diseño ip7 impermeable y a prueba de sudor para las condiciones deportivas. Amazon

Los mejores para practicar deporte

Son muchos los motivos por los que elegir estos auriculares deportivos, sobre todo si los quieres para practicar deporte. Y la oportunidad para hacerlo es hoy que solo cuestan 20 euros:

'Bluetooth' 5.1: Estos auriculares inalámbricos están equipados con versión 2021 de la tecnología 'bluetooth' 5.1 y por eso proporcionan aproximadamente cuatro veces el rango de comunicación de los convencionales. Además, la estabilidad de la conexión mejora aún más.

Calidad de sonido superior: Por un lado, el 'driver' dinámico de bobina de 10 milímetros, y el diafragma de polímero, ofrecen ricas armonías instrumentales, voces claras, graves contundentes y un sonido finamente equilibrado. Por otro, la tecnología de reducción de ruido CVC 8.0 de estos 'wireless' se utiliza para garantizar una calidad de sonido pura y llamadas más claras.

45 horas de reproducción: Gracias al control del consumo de energía de la nueva generación, con la caja de carga pueden utilizarse hasta 45 horas.

Ip7 impermeable a prueba de sudor: Donerton utilizan un diseño ip7 impermeable y a prueba de sudor para las condiciones deportivas.

Diseño ergonómico y seguro: Estos auriculares deportivos poseen un innovador diseño de gancho para la oreja con el que puedes olvidarte de la preocupación por que se caigan al suelo durante el entrenamiento. Se mantendrán en tu oreja de forma cómoda y segura.

