El pronóstico de la menor hospitalizada en Badajoz por posible pinchazo de sumisión química "no es grave"

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de que el pronóstico de la menor ingresada en el Hospital de Don Benito-Villanueva (Badajoz) tras iniciarse el protocolo por posible sumisión química "no es grave".

"La chica sigue ingresada y su pronóstico, en principio, no es grave, si bien es verdad que, como todo menor, tenemos que reservarnos mucho de la información que demos", ha apuntado a preguntas de los medios. Otra menor fue atendida, en la misma noche, en este hospital y ya ha recibido el alta. Estos son dos de los tres casos que hay confirmados en Extremadura, el primero se produjo la madrugada del pasado viernes cuando la joven se encontraba en una discoteca móvil en Madrigal de la Vera (Cáceres).

Asimismo, y con respecto a si los últimos casos de dos menores de edad que fueron atendidas este pasado domingo en el Hospital de Don Benito-Villanueva por sendos pinchazos han presentado denuncia, el consejero ha explicado que esta cuestión forma parte de la administración de justicia y ha recalcado que le gustaría que se denunciasen todos lo casos.

"Me parece que las mujeres no pueden estar sometidas a una limitación más en su vida de ocio por el miedo ahora a que sean sometidas químicamente. No me parece que eso ni sea una sociedad sana ni sea una sociedad justa", ha recalcado.

Protocolo ante los casos de sumisión química

También, sobre la actuación de los profesionales sanitarios de acuerdo al protocolo de la comunidad por posibles casos de sumisión química, ha dicho que este personal tiene la misión de detectar las agresiones en general y lo que hace es emitir partes de lesiones, que facilita que, si después la víctima quiere denunciar, el parte de lesiones ya esté en el juzgado.

También, y sobre los resultados de las muestras tomadas a los tres casos conocidos en Extremadura, ha reseñado que forma parte de la administración de justicia y que por lo tanto no puede informar al respecto, aunque ha hecho hincapié en la importancia de que estas muestras puedan ser tomadas "en la primera media hora, si puede ser", ya que el tiempo "juega en contra de detectar algo que se haya podido inyectar".

Finalmente, el consejero extremeño ha abogado por ir "más al hecho y menos al detalle" para evitar y prevenir cualquier tipo de acción por imitación. José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en la rueda de prensa en la que ha informado sobre el aumento de casos de legionela en la ciudad de Cáceres.