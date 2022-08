Ana María Aldón regresa al domicilio familiar en mitad de la polémica de su hija Gema y Gloria Camila

La familia de José Ortega Cano y Ana María Aldón está viviendo sus peores semanas. A la supuesta separación entre la pareja se han unido las polémicas declaraciones de Gema, la hija de la diseñadora. Y ésta, en mitad de una guerra que parece no tener fin, ha decidido regresar al domicilio familiar.

A principios de verano, la exconcursante de Supervivientes se trasladó hasta su tierra para pasar unos días junto a su hijo José María. Desde entonces, permanecía allí con la mirada puesta en el huracán que le acecha a ella y su entorno.

El último episodio ha enfrentado a su hija Gema con Gloria Camila, que hace años mantuvieron una relación de hermanas. La hija de la diseñadora confesó en el Deluxe que esos lazos acabaron porque "estaba harta de las miraditas, las risitas...". Y, además, unos comentarios de la influencer lo dinamitaron todo.

"No son de mi estilo, son para personas más mayores", dijo la joven sobre los diseños de la mujer de su padre. Esas declaraciones hicieron mucho daño a Gema, que quiso dejar la cosas claras mandándole un mensaje que ahora ha hecho público.

"La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir a la cara, pedazo de cerda. Lo único que ha hecho es ayudarte en todo, incluso haciéndote ropa para tu mierda de carrera", le dijo a Gloria Camila.

La hija de Rocío Jurado también ha querido contar cómo reaccionó a esas palabras: "Mi padre alucinó y me dijo que no contestase. Después le envié el mensaje a mi abogado para que estuviera al tanto de todo, pero no he puesto ninguna denuncia", sentenció.

Tras ese cruce de declaraciones, Ana María Aldón ha decidido mantenerse alejada volviendo a su casa familiar, donde no se sabe si está Ortega Cano, pues ella no ha querido contestar ninguna pregunta de la prensa. El torero también ha tomado su posición, y es que, tras protagonizar algún altercado, quiere centrarse únicamente en su hijo.