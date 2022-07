Gema Aldón muestra el polémico mensaje que le envió a Gloria Camila: "Me lo tendrás que decir en la cara, pedazo de cerda"

Este viernes 29 de julio, Gema Aldón ofreció una entrevista en el Deluxe. Al principio utilizó un tono bastante mediador, pero ante la insistencia de los colaboradores pasó a ser más beligerante y a poner las cartas sobre la mesa.

La joven terminó contando que algunos de los episodios que más daño le habían hecho eran desprecios de Gloria Camila sobre su madre, como cuando dijo con desdén en televisión que sus diseños eran para gente mayor a raíz de la Sálvame Fashion Week o que se riera sibilinamente de ella en la mayoría de sus apariciones televisivas.

Eso sí, dejó claro que no tenía conocimiento de que José Ortega Cano y Ana María Aldón se hayan separado, aunque es cierto que ella está buscando un piso en Madrid. "Yo he visto a mi madre llorar, pero es verdad que a veces no me cuenta ni por qué llora. Ella no me quiere decir muchas cosas para no preocuparme. Espero que no sea por los Ortega Cano, porque entonces voy a hacer yo también llorar a los demás", explicó.

Disfrutando como cerdo en charca con el mensaje de Gema Aldón a Gloria Camila #hijadealdón #ViernesDeluxe #APOYOROCIO29J pic.twitter.com/SVeViS5eCY — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) July 29, 2022

Por otro lado, dejó que Jorge Javier Vázquez leyera un polémico mensaje que le escribió la propia Gema a Gloria Camila a colación de los comentarios sobre su desfile en Sálvame:

"Ni a mi, ni a mi madre, ni mucho menos a mi hermano le hace falta ser de tu familia de mierda, que lo único que hace es vender a los demás. No te paso ni una más. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre. Que lo único que he hecho yo estos 10 años es ayudarte en todo, hasta haciéndote ropa para tu mierda de carrera. No te paso ni una vez, la próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela", leyó el presentador.

María Patiño apuntó que, en otro formatos, se había instrumentalizado y manipulado ese mensaje hasta el punto de decir que era algo denunciable y repleto de amenazas.