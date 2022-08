Violeta Mangriñán muestra su tripa tras el parto de su hija Gala: "Lo más sexy que vais a ver hoy"

La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y exconcursante de Supervivientes ha dado una lección de naturalidad al subir a su cuenta de Instagram una foto de su cuerpo pocas horas después de dar a luz.

La joven, que fue madre de la pequeña Gala junto a Fabio Colloricchio el pasado 31 de julio, ha hablado además de las molestias tras dar a luz y ha querido homenajear a todas las mujeres que pasan por ese trance.

En la imagen que subió a sus stories puede vérsela posando con la malla a modo de braga del hospital, con los apósitos y vendas y con la pequeña barriga postparto.

"Lo más sexy que vais a ver hoy", decía la joven en un texto sobre la imagen. "Sigo con tripa y con unas braguitas dignas de un desfile de Victoria's Secret", describía ella misma.

Además, Magriñán contaba cómo se encuentra: "Escozor horrible en mis partes y malestar general, yo he tenido un parto genial, así que todos mis respetos a las que tienen partos complicados, cesáreas, etc... No me quiero imaginar cómo debe ser", reflexionaba.

Además, la joven mostraba sus respetos por "nuestros antepasados que vivían sin la existencia de la anestesia" y a "todas esas mujeres que han parido sin posibilidad de pedir anestesia y epidural y a todas las que viven en países en los que acceder a la epidural es un lujo".