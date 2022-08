Gloria Camila estuvo en el nuevo programa de Mediaset, Ya es Verano, hablando sobre las polémicas que rodean a su familia. Lo hizo no solo a raíz de las declaraciones de Gema Aldón en el Deluxe, sino también englobando lo que se ha dicho en las últimas semanas de ella y su padre.

Desde Sálvame, han querido comentar las palabras de Gloria Camila, y el más crítico ha sido su expareja Kiko Jiménez: "Para mí, lo de Ya es Verano fue un auténtico lavado de cara de Gloria Camila".

"Podía haber tenido esta suavidad con Antonio David o Rocío Carrasco", ha insistido Kiko Jiménez. "No me creo que ahora lo que menos le importe sea la herencia".

"A mí me habló de la herencia mucho. Eso se hace en vida, no cuando te mueres. Así tan desprendida no era, desde luego. A ella le gusta el dinero. Que no parezca que no le gusta", ha añadido.

La relación entre Kiko Jiménez y Gloria Camila no acabó nada bien y, desde Sálvame, cada vez que hay una nueva polémica con Gloria Camila, invitan a su expareja para que cuente más sobre la relación que tuvo con la hija de Ortega Cano.