Acosan y difunden por las redes la foto de un hombre acusado de sumisión química: la Guardia Civil le deja ir por no existir pruebas

Las fiestas de San Félix de Candás también han tenido como protagonista al nuevo método de sumisión química mediante pinchazos. En este caso ha sido al contario ya que la Guardia Civil de Gijón tuvo que ayudar a un joven que era acusado de "pinchar" a jóvenes para abusar sexualmente de ellas, según El Comercio.

A la llegada de la policía el joven estaba rodeado por decenas de personas, por lo que tuvieron que intervenir para disolver la problemática. Una vez resuelto, la Guardia Civil interrogó al sospechoso en cuestión, pero al no tener pruebas lo dejaron marchar.

En cambio, el problema no acabó ahí ya que en redes sociales se difundió la imagen de un posible sospechoso de pinchar a chicas —el cual podría ser el investigado— con este método. Las personas que se encargaron de divulgar esta fotografía aseguraban en redes que la benemérita no había hecho nada para evitarlo. Asimismo, aún no se ha registrado ningún "pinchazo" en las fiestas de Candás.

Concierto de Belén Aguilera

A pesar de que no se ha registrado aún ninguna denuncia, la cantante Belén Aguilera también realizó una queja en redes sociales en relación a los supuestos pinchazos que habían tenido lugar durante su actuación. "Me he ido llorando tristísima por la impotencia. Odio decir esto pero tías hay que hacer piña y cuidarnos entre nosotras porque sino nadie va a hacerlo".

Tras la falta de pruebas, Aguilera ha pedido disculpas a su público a través de la red social Twitter ya que hasta ahora no se ha registrado ningún pinchazo entre los asistentes.

"Candás al final fue un bulo que acabó siendo el juego del teléfono. Hemos pedido los informes toxicológicos y NO hubo pinchazos ayer. Me siento ahora más impotente que antes porque algo que colgué de corazón resulta ser mentira", señala la joven en el comunicado que ha compartido en Twitter.