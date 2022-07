La bronca de Jorge Javier al padre de Yulen: "Sabías que estabas haciendo algo mal"

El inicio de Viernes Deluxe ya anticipaba que no sería una noche nada fácil para Manuel Pereira, padre del concursante de Supervivientes 2022 Yulen Pereira, que acudía al plató de Telecinco para hablar sobre la relación de su hijo con Anabel Pantoja. "A ti tenía yo ganas de verte", le dijo Jorge Javier Vázquez al progenitor del deportista al encontrarse con él en los pasillos de las instalaciones de Mediaset, poco antes de someterle a una buena reprimenda por su comportamiento con su hijo y con el programa.

"¿Le pediste perdón por la llamada?", fue lo primero que quiso saber el presentador de Sálvame, haciendo referencia a su controvertida entrada en directo para hablar con Yulen en su llegada a España tras ser expulsado del concurso. En ella, el progenitor creyó conveniente comunicarle que al día siguiente comenzarían de nuevo los entrenamientos para preparar los Juegos Olímpicos de París de 2024, ante lo que el deportista le aseguró que "soy el Yulen de siempre" y "mi sueño es mi sueño y no ha cambiado".

Pereira, lejos de retractarse por lo dicho esa noche, se mantuvo firme en su postura, pues "no creo que tuviera que perdonarme", y se defendió explicando que "lo hice con cariño, con afecto, con mucho amor". "Llego yo a estar en el plató... menos mal que no estuve", le advirtió el periodista entre risas, que subrayó que "no era el momento", ya que el esgrimista "acababa de llegar, estaba totalmente desconectado" .

En este sentido, Vázquez insistía en que había sido como decirle "déjate de tonterías y ahora a lo serio", y le instaba a disculparse con él porque "los padres también tienen que pedir perdón a sus hijos", ante lo que Manuel siguió mostrándose convencido de sus ideas.

No acabó ahí la bronca de Jorge Javier al progenitor, y también le afeó el haberse saltado el protocolo del programa presentándose en el aeropuerto para recibir a Yulen. "Si te soy sincero, no sé de qué protocolo me estás hablando, nadie me avisó de que hubiera ninguno y en el aeropuerto no había ningún cartel", afirmó el hombre, recoge verTele!.

"Se da por supuesto", subrayaba el presentador, al mismo tiempo que le recriminaba que "sabías que estabas haciendo algo mal". Pereira volvió a negarlo y se amparó en que ese día su hijo cumplía años, llevaba tres meses sin verle y quería felicitarle y abrazarle.

Su respuesta no contentó al comunicador, que le reprochó que si se hubiera tratado de una competición de esgrima no habría actuado de la misma manera: "¿Saltas a la tarima y en medio del combate le abrazas y le dices 'feliz cumpleaños'?", le dijo sin esperar la contestación de Manuel: "En medio, al principio y al final":

"Te espera una noche muy complicada", le advirtió entonces Jorge Javier tras insistirle en que "sabes que no" era esa la verdad, "no te lo voy a poner fácil", le aseguró también antes de dar paso a un vídeo del reencuentro entre Yulen y Anabel, ante lo que el progenitor sonrió: "Un encuentro entre dos enamorados que tenían que hablar de muchas cosas", opinó, mientras el presentador señalaba que "no se dan ni un beso".