Anabel Pantoja se derrumba y abandona 'Déjate querer' al ver un vídeo de su relación con Omar Sánchez

Este sábado 30 de julio, Telecinco emitió una nueva entrega de Déjate querer. El programa, presentado por Toñi Moreno, contó con Anabel Pantoja y Omar Sánchez como protagonistas, que se reencontraron tras el regreso de la andaluza de Supervivientes 2022.

La primera en hablar fue Anabel, que expresó cómo se sentía respecto a Yulen y Omar desde que salió del reality. Luego llegó el turno de Omar Sánchez, que dejó claro que no sentía ningún rencor hacia su ex y celebraba que hubiese encontrado el amor, aunque lamentaba que no hubiese vuelto de Supervivientes queriendo darle una segunda oportunidad a la relación.

Lamentó también ver cómo la colaboradora de Sálvame decía abiertamente que le encantaría tener hijos con Yulen, pues con él no tuvo esa determinación con el asunto. Finalmente, ambos coincidieron en plató.

Eso sí, antes de verse tuvieron que ver un vídeo que repasaba su relación. En cuestión de segundos, Anabel Pantoja tuvo que abandonar el recinto de la grabación por un ataque de ansiedad. Toñi Moreno fue detrás de ella y esta explicó que le daba mucha pena cómo había acabado todo y que le preocupaba cómo se sentiría su expareja.

La presentadora tranquilizó a Pantoja y esta finalmente regresó y habló con Omar Sánchez en una conversación llena de lágrimas y buenos deseos hacia el otro. Eso sí, Sánchez reconoció que aún no podía ser amigo de Anabel, pues necesitaba un tiempo para asimilar lo ocurrido.

Omar: “Yo creo que seremos buenos amigos y nos llevaremos bien”



Omar: "Yo creo que seremos buenos amigos y nos llevaremos bien"

"Si lo de Anabel y Yulen no funcionara yo no volvería con ella, ahora estoy muy feliz y muy contento, y no volvería con alguien que me ha hecho daño, estos meses he sufrido muchísimo, he sentido vergüenza", añadió el deportista.