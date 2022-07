La contundente llamada del padre de Yulen en 'Supervivientes': "Mañana empiezas a entrenar"

Tras su reciente expulsión definitiva de Supervivientes, Yulen Pereira se incorporó al plató del reality este jueves 12 de julio. El deportista contó con Arelys, su madre, presencialmente. Sin embargo, también su padre quiso dedicarle unas palabras por teléfono que no dejaron indiferente a nadie.

Aunque la llamada preocupó al joven, que no entendía por qué su padre no estaba en el plató junto a su madre; pocos instantes después el ya exconcursante se quedó tranquilo, pues su progenitor le dejó claro que se sentía muy orgulloso del paso de su hijo por el concurso.

"Quiero darte la bienvenida a España, a tu casa y felicitarte por tu cumpleaños. Quiero que sepas que me siento muy orgulloso de ti y del concurso que has logrado terminar. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida, un hijo maravilloso que ha llenado mis días", comenzó el padre.

Eso sí, seguidamente insistió en recalcar su faceta como deportista y que debía enfocarse en ella desde este miércoles de cara a estar preparado en las Olimpiadas 2024. Como respuesta, Yulen le dejó claro al que también es su entrenador que en ningún momento había cambiado sus prioridades.

"Quiero que sepas que desde mañana vamos a empezar a prepararnos para la olimpiada. Sé que eres un deportista de muy alto nivel y tienes que demostrar que eres el mejor, el número uno, como siempre lo has hecho. Tu federación y el equipo están esperándote con los brazos abiertos, quieren que vuelvas", declaró el padre.

"Soy el Yulen de siempre y quiero que estés orgulloso de lo que he hecho, pero que voy a conseguirlo. Papá, no lo dudes, esto es pasajero, esto acaba ya y mi sueño es mi sueño y no ha cambiado y no pienses que ha cambiado. Solo quería que estuvieras orgulloso de mí, que voy a volver", zanjó el tema Yulen.