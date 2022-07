Homenaje al doctor Guillermo Bernués, un referente de la medicina rural en Pirineos

Guillermo Bernués, médico titular de la localidad oscense de Plan desde hace 39 años, impulsor de la telemedicina en este valle y colaborador en rescates de montaña, ha recibido este miércoles la Cruz Sencilla de la Orden Civil de la Sanidad por representar la esencia de la medicina rural y sus valores más genuinos.

Una distinción que el homenajeado ha recibido como un "alto honor", pero que, ha confesado, le ha "pillado por sorpresa" y le ha tenido "descolocado" unos días.

Atiende a 471 personas en poblaciones de entre 15 y 200 habitantes (Gistaín, Lafortunada, Plan, San Juan de Plan, Saravillo, Serveto y Sin), una labor, ha advertido, que "no hubiera sido posible" sin los compañeros y enfermeras de los centros de salud y de Atención Primaria, que siempre le han apoyado.

Tiene además el máster de Medicina de Montaña de la Universidad de Zaragoza, conocimientos que le han permitido colaborar con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y con el 061 en los rescates de montaña, y ha prestado asistencia en la base Juan Carlos I en la Antártida.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha viajado este miércoles hasta Plan (Huesca), en pleno Pirineo oriental, para homenajear a este médico, uno de los 11.000 doctores que atienden a pacientes de localidades de menos de 15.000 habitantes, según datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

📽️ @CarolinaDarias ha presidido hoy en #Plan (Huesca) la entrega de la Cruz Sencilla de la Orden Civil @sanidadgob al responsable del Centro de Salud Lafortunada, Guillermo Bernués, referente de la Atención Primaria en el medio rural. pic.twitter.com/ytK5RguPqa — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) July 27, 2022

Un "merecido homenaje y reconocimiento" a la labor desinteresada de Bernués, ha dicho la ministra de este profesional en un acto presidido la consejera de Sanidad aragonesa, Sira Ripollés, quien ha destacado su "espíritu aventurero", que no solo le ha llevado a colaborar en rescates durante los fines de semana, sino a participar en una expedición en la Antártida y también a ser "pionero" en la puesta en marcha en este valle de avances científicos como la telemedicina.

Arropado por autoridades municipales y de la provincia, y por vecinos de los valles que atiende y compañeros de la profesión, Bernués ha aprovechado para pedir que se aumenten las plazas de formación de médicos de familia.

Guillermo Bernués. 40 años de medicina rural y de montaña en el valle de Gistaín y en el centro de salud de Lafortunada del que es coordinador. Una referencia de la atención primaria aragonesa. Orden civil de Sanidad. Fiesta ciudadana en el valle. pic.twitter.com/bNH8xaRa9p — Plácido Diez Bella (@placidodiezb) July 27, 2022

Cree que el rechazo de los sanitarios para aceptar una plaza en zonas alejadas es "porque no lo conocen" y, "si no lo conocen, no pueden tomar la decisión".

Por ello, ha incidido en la importancia de contar con residentes médicos o de enfermería en estos territorios porque aportan novedades pero también "se llevan una forma de trabajar y entender el trabajo, de cosas que hacemos diferente que son de mucha utilidad".