El PP aprieta al Gobierno ante un posible indulto a Griñán: "No creo que cometa ese atropello"

El equipo de Alberto Núnez-Feijóo, que se mantuvo de perfil nada más conocerse el fallo del Tribunal Supremo en el caso de los ERE de Andalucía, hoy aprieta al Gobierno ante un posible indulto al socialista. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha dado señales de no pasar por alto la tentación de un indulto por parte del Ejecutivo al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos.

Así lo ha manifestado Bendodo este miércoles en una entrevista en RNE: "Estoy escuchando hablar de indultos. No creo que el Gobierno cometa ese atropello". Y es que la ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, no descarta usar esta medida de gracia del Ejecutivo para otorgar el perdón al expresidente andaluz que, por otra parte, ya estudia la defensa de Griñán. "Prefiero, por rigor y respeto, no pronunciarme", lanzó este martes Rodríguez.

Bendodo ha recordado, este miércoles, que "la callada por respuesta no es lo más recomendable" y exige que se den explicaciones por este asunto, "porque Sánchez aún no se ha pronunciado", y recuerda que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "fue consejera con Chaves y Griñán". Asimismo, el coordinador general del PP espera que "nadie tenga la tentación de tomar decisiones que nadie entendería".

El popular también se ha adelantado a una segunda vía. "Tampoco queremos entender que las prisas por renovar el Tribunal Constitucional tengan que ver con esto, con el recurso de amparo que parece van a presentar desde la defensa de los condenados. Sería mucha casualidad", advierte. Y es que el próximo mes de septiembre se espera que el Gobierno designe a los dos magistrados que le corresponden del TC, mientras que el CGPJ debe hacer lo propio. Con estos nombramientos, las mayorías del tribunal se invertirían y quedaría una composición más afín a las políticas del Ejecutivo de coalición.

El PP, así, ha elevado algo el tono con respecto al día anterior, cuando el presidente de los populares, Alberto Núnez-Feijóo, mantuvo un discurso más moderado, antes de que se planteara la posibilidad de un indulto. Lejos de hacer sangre en el Gobierno, defendió la "honradez de la mayoría de socialistas", pese a que el PSOE tomara el camino contrario con el caso Gürtel, como recordó el gallego.

Casi al tiempo en que Feijóo advertía a sus barones que no iba a usar este caso para desacreditar a todo un partido, y a Sánchez, que depurara responsabilidades, la nueva portavoz del PSOE, Pilar Alegría, acudía a Ferraz a defender, ante la prensa, la honestidad Griñán y del expresidente andaluz Manuel Chaves, condenado a nueve de inhabilitación: "Ninguno se quedó ni un céntimo de euro". Dijo que no hubo enriquecimiento personal de los expresidentes, pese a la condena del Supremo.