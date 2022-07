Feijóo evita ensañarse con el PSOE por la sentencia de los ERE: "La inmensa mayoría es gente honrada"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado ensañarse con el PSOE tras conocer la sentencia del caso de los ERE de Andalucía que confirma las condenas a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, este último a seis años de prisión. "En triste día para los que nos dedicamos a la política, quiero decir que la inmensa mayoría de los cargos políticos es gente honrada. También, por supuesto, la inmensa mayoría de los altos cargos y cargos del PSOE".

Todo ello, pese a considerarlo el caso "más grave de los 40 años de democracia, con un impacto económico probado de 680 millones de euros". "No voy a usar el hecho de que haya personas concretas dentro del PSOE que no hayan estado a la altura y hayan sido condenados, inhabilitados y con sentencias de ingreso en prisión. No lo voy a usar para desacreditar a todo un partido PSOE ni a toda la actividad política que se desarrolla en España", ha lanzado en la sede de Génova, en el inicio de su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

También, pese a que el partido que lidera Pedro Sánchez lo hiciera contra el PP por el caso Gürtel que, en su opinión, fue "una sentencia muchísimo menos grave". Porque, tal y como ha explicado a los miembros de su partido, su objetivo "es no ser Pedro Sánchez".

No obstante, Feijóo cree que al PSOE "le toca tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido" tras la sentencia del Tribunal Supremo que afecta, "y de lleno", a dos expresidentes del PSOE y a 16 ex altos cargos de la Junta de Andalucía. "Pero que nada de esto se haga olvidando que la política es una actividad noble", ha lanzado el dirigente popular que este martes ha garantizado su interés en "redoblar" su "compromiso con la honestidad y con la política de España".