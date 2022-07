Carlota Corredera habla de su futuro en Mediaset y desmiente los rumores de cancelación de su nuevo libro

Mucho se ha hablado de Carlota Corredera recientemente, especialmente sobre su futuro profesional. Y es que, desde que en marzo se marchara de Sálvame, la periodista está más apartada del foco mediático, pero sin dejar de lado sus proyectos.

La periodista está trabajando en la segunda parte de su libro sobre feminismo Hablemos de nosotras, con la editorial Grijalbo (del grupo Penguin Random House). Sin embargo, toda obra lleva su proceso, y ya hay determinados medios que han hablado de un retraso y lo han llamado "varapalo profesional".

Por ello, la gallega ha decidido utilizar sus redes para negarlo, algo que no suele hacer habitualmente: "No soy muy de hilos ni de desmentidos, pero allá voy".

Me consta que cualquier proyecto editorial firmado por mí sería muy bien recibido por mi editora y por @penguinlibros que me han animado siempre a que escriba para ellos, de feminismo o de cualquier tema en el que me considere(n) autorizada como periodista o autora. ✅ — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) July 26, 2022

"La segunda parte de mi libro Hablemos de nosotras se ha aplazado sine die por una decisión personal apoyada en todo momento por mi editora y por mi editorial", ha informado en Twitter. "Me consta que cualquier proyecto editorial firmado por mí sería muy bien recibido por mi editora y por Penguin, quienes me han animado siempre a que escriba para ellos, de feminismo o de cualquier tema en el que me consideren autorizada como periodista o autora".

Pero, además, sus desmentidos no se han quedado ahí, pues se ha pronunciado sobre otro rumor que la señalaba como presentadora de ¿Quién es mi padre?, un nuevo programa de Mediaset al más puro estilo Hormigas blancas.

Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir “que no me consta”. Feliz verano a tod@s. — Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) July 26, 2022

"Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios, solo puedo decir 'que no me consta'. Feliz verano a todos", ha concluido Carlota Corredera.

Desde que se fue del programa del corazón, Carlota Corredera no ha regresado a televisión, aunque La Fábrica de la Tele aseguró entonces que estaban preparando nuevos proyectos para ella. Quizá este supuesto formato no sea para ella, o al menos "no le consta", pero son muchos que esperan el regreso de la gallega a Mediaset.