David, en 'First dates': "Soy taxista de turno de noche y me han propuesto desde tríos a orgías"

"En el mundo del taxi te puedes encontrar de todo, desde el que no te quiere pagar, al que te quiere robar o el que se quiere tirar del coche cuando vas por una autopista porque ya ha llegado a su destino", comentó David en su presentación en First dates este martes.

Al conocer su profesión, Carlos Sobera le dijo: "Los taxistas tenéis que ligar mucho...". El sevillano le contestó que "me han propuesto tríos, orgías y cosas así. Es que llevo 12 años trabajando de noche".

David, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue María: "En el tema de salir de fiesta soy peor ahora con 28 que cuando tenía 15 años. Si salgo, no entro. No hay quien me meta en casa", comentó la dependienta.

Nada más ver a su cita admitió que la altura de David no le convencía, pero "todo es conocerse...", comentó la ciudadrealeña. El taxista también señaló que "me gustan las mujeres con más curvas. Está un poco delgada".

David y María, en 'First dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, María sorprendió a su pareja de la noche al confesarle que nunca había estado en Sevilla: "Los sevillanos tenéis fama de ser un poco golfillos".

Y añadió: "También de estirados, que se creen por encima de ti porque son más españoles que nadie y lo celebran todo. Pienso que él tiene un poco de ramalazo, la verdad".

También hablaron de sus anteriores relaciones, infidelidades incluidas, y de sus tendencias políticas, donde tampoco coincidieron, ya que María confesó que "soy pepera", mientras que David señaló que "yo soy muy de izquierdas".

Al final, el taxista no quiso tener una segunda cita con la dependienta porque "ha dicho que ha sido infiel y he tenido malas experiencias con eso". Ella, por su parte, tampoco quiso volver a quedar con él: "No coincidimos".