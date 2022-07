Moreno escenifica su apuesta por la economía y centra en el Presupuesto 2023 el primer Consejo de Gobierno

No es aventurado decir que la política andaluza lleva prácticamente un año pivotando sobre el Presupuesto, ya sea de 2022 como de 2023. Al regreso de las vacaciones del año pasado, el Gobierno de Juanma Moreno ya tenía como objetivo prioritario aprobar en otoño las cuentas para este 2022. Esa aspiración quedó frustrada por el voto en contra de lo que Elías Bendodo, consejero de Presidencia entonces, bautizó como la «pinza» PSOE-Vox. Aquella sesión parlamentaria del 24 de noviembre de 2021 ha marcado todo el curso político.

La falta de cuentas autonómicas, lo que obligó a prorrogar para este año las de 2021, decidió a Moreno a adelantar las elecciones con el objetivo de que hubiera un nuevo Gobierno constituido a la mayor brevedad para abordar con garantías de éxito el Presupuesto de 2023, que Moreno ve clave para que Andalucía capee el temporal económico internacional.

La mayoría absoluta del 19-J, traducida en un gobierno monocolor que abandera la "estabilidad" y "fiabilidad", permite ahora al presidente reelegido cumplir con la que dijo que sería su prioridad de ganar las elecciones: el Presupuesto.

El primer Consejo de Gobierno de la 'segunda era Moreno', que se celebró en San Telmo con sus 13 nuevos consejeros, estuvo de hecho dedicado en exclusiva a las cuentas autonómicas. El Gobierno se estrenó aprobando el techo de gasto no financiero del Presupuesto para 2023, "una decisión técnica", explicó Moreno, que supone el "primer paso" para elaborar las cuentas que tendrán que aprobarse en diciembre.

No obstante, la cuantía del techo de gasto queda condicionada a la previsión de entregas a cuenta del Estado y la liquidación definitiva de 2021. Siendo así, el hecho de que el Consejo se haya centrado en el Presupuesto en su primera reunión tiene más una carga simbólica que efectiva. Moreno visibiliza junto a su equipo su principal prioridad y preocupación: la economía.

A su vez, en el acto de toma de posesión de los consejeros, el presidente aprovechó su discurso para resumir algunas líneas maestras sobre lo que pretende de su equipo y cómo lo concibe: "Un Gobierno 4x4, capaz de ir a por todas; un Gobierno de camisas arremangadas, de hombres y mujeres de probada solvencia que van a aportar, además, un plus de experiencia, humanidad, sensibilidad, vigor y credibilidad a la gestión pública", dijo. Moreno confía en la "regeneración y el avance" ante los retos "descomunales" que se avecinan. "De lo que hagamos a partir de este momento dependerá, en buena medida, la Andalucía de mañana y el rumbo de nuestra prosperidad", añadió.

La oposición, crítica con el Ejecutivo

Mientras en el Palacio de San Telmo reina el optimismo y la confianza, en la oposición las opiniones sobre las capacidades del nuevo Gobierno no son tan halagüeñas. El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox, Javier Cortés, lamentó que las consejerías hayan pasado de once a trece, lo que supone aumentar gasto. "Es una contradicción que critiquemos los 22 ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez y el despilfarro que supone en cuanto a gasto político, y aquí en la Junta de Andalucía sigamos el mismo modelo", dijo. Vox quiere saber a cuánto asciende el gasto por esas dos nuevas consejerías y ha pedido al presidente que "utilice en esas nuevas consejerías a todos aquellos funcionarios que han optado a un puesto en la administración a través del mérito y la capacidad" en lugar de convertirse en "un foco de enchufismo más de políticos del PP que buscan acomodo".

Por su parte, la diputada de Por Andalucía y presidenta de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, cree que "la agenda del PP ya está definida, es inamovible y repetirá los sesgos y errores no sólo del Gobierno anterior, sino de los últimos gobiernos del PSOE". Gómez ve al Ejecutivo de Moreno "falto de perfil para afrontar los retos de Andalucía en el siglo XXI, perdiendo una oportunidad única para adaptar nuestras políticas a los retos de futuro". El "continuismo" abanderado por el presidente esconde, para Más País, "que no hay nada nuevo que aportar y que no se pretende afrontar con nuevas miradas los enormes desajustes a los que se enfrenta la sociedad andaluza".

Como cierre del curso político, este miércoles y jueves tendrá lugar el primer Pleno del Parlamento después del de investidura. En la tarde del jueves, Juanma Moreno realizará su primera visita institucional como presidente en su segundo mandato: será al presidente Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.