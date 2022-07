Europa mira a Ucrania y al levantar los ojos se encuentra con la fría mirada de Vladimir Putin. Detrás de Europa, allá al fondo, está Joe Biden. Al presidente de Estados Unidos le preocupa el escenario europeo, pero lo que le quita el sueño queda más allá de la moscovita cabeza de Putin en dirección este.

Aunque la batalla europea sea con Rusia, la que Biden considera más importante, la realmente fundamental, es más silenciosa y es con China. Ambos países pugnan por la hegemonía para lo que queda de siglo. Si ese enfrentamiento se hace especialmente visible es con el caso de Taiwán.

La isla autogobernada es reclamada por Pekín como parte de su territorio y desde Washington el gobierno estadounidense dice siempre estar dispuesto a defenderla si hiciera falta. El pasado mes de mayo, Biden dijo que su país intervendría si China invadía la isla.

Biden: "(Viajar a Taiwán) no es una buena idea en este momento"

En ese contexto ocurre que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, está decidida a realizar un viaje oficial a Taipei, la capital de Taiwán, como una escala "más" de su gira de agosto por Asia. Según publicó el Financial Times, Pelosi y su delegación también visitarán Indonesia, Japón, Malasia, Singapur y Hawái (sede del comando del Indo-Pacífico de EE UU).

Se supo hace una semana y de inmediato Pekín arremetió contra Washington. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino aseguró que una visita de Pelosi a Taiwán "socavaría gravemente la soberanía y la integridad territorial de China". El portavoz advirtió que su país tomaría "medidas enérgicas". Expertos en China dicen que la reacción podría incluir algún tipo de respuesta militar.

Pelosi: "Creo que lo que decía el presidente es que quizá los militares tenían miedo de que mi avión fuera derribado o algo así"

En realidad, el viaje de la líder demócrata a Taiwán iba a tener lugar en abril, pero se pospuso después de que diera positivo por covid. Ya entonces, China dijo que esa visita afectaría severamente las relaciones chino-estadounidenses. Pero, al menos ahora, no está claro que Biden vea con buenos ojos el viaje de Pelosi.

Cuenta CNN que el pasado miércoles, el presidente de EE UU comentó a los periodistas que para el Ejército estadounidense una visita de Pelosi a Taiwán "no es una buena idea en este momento". Al día siguiente, la presidenta de la Cámara de Representantes dijo que era importante mostrar apoyo a Taiwán, pero se negó a hablar de su plan de viaje, alegando motivos de seguridad.

Escoltar a Pelosi o declarar zona de exclusión aérea

"Creo que lo que decía el presidente es que quizá los militares tenían miedo de que mi avión fuera derribado o algo así. No lo sé exactamente", ironizó Pelosi. Funcionarios del gabinete de Biden han expresado en privado su preocupación por la posibilidad de que China intente declarar una zona de exclusión aérea sobre Taiwán para truncar el posible viaje de la política demócrata, según le ha dicho a la CNN un funcionario estadounidense.

Pelosi ha puesto en un brete al presidente norteamericano. Si al final no va parecerá que Biden cede ante las presiones chinas. Por eso, cuenta The New York Times, la administración americana trabaja en silencio para tratar de disuadir a la presidenta de la Cámara de Representantes.

El Partido Comunista chino celebra este otoño su 20º congreso: Xi Jinping pretende romper las normas y ser reelegido para un tercer mandato

Es que, además, no es el mejor momento. El Partido Comunista chino se está preparando para su 20º congreso, que será en otoño. No va a ser un congreso más. Es casi seguro que el presidente Xi Jinping rompa con las normas y va a intentar ser reelegido para un tercer mandato como presidente y prolongar su mandato como secretario del partido y presidente de la Comisión Militar Central.

"La situación política interna de China en estos momentos es extremadamente tensa en los meses previos al congreso del partido, cuando Xi espera ser aprobado para un tercer mandato sin precedentes", le cuenta al NYT Susan L. Shirk, ex funcionaria de alto nivel del Departamento de Estado y autora de Overreach, un próximo libro sobre la política china.

EE UU está armando al "puercoespín" taiwanés

Si Pelosi viaja finalmente a Taipei lo haría en un avión militar estadounidense, como es habitual en este tipo de visitas. El New York Times cita a analistas que, tras ver las denuncias chinas, dicen que Pekín podría enviar aviones para "escoltar" su avión e impedir que aterrizase. O también, podrían seguir al avión de Pelosi y cruzar el espacio aéreo controlado por Taiwán sobre la isla.

En Taiwán se ponen en lo peor y la población está realizando masivos ejercicios de alarma antiaérea

Washington no tiene conocimiento de ningún dato concreto de inteligencia que indique que los dirigentes chinos hayan decidido actuar pronto contra Taiwán. Pero, por si acaso, están tratando de cerrar importantes ventas de armas para convertir la isla en lo que algunos llaman un "puercoespín" de armamentos y sistemas de defensa, que resulte disuasorio para Pekín.

Detrás de Biden hay funcionarios que tratan de evitar que las tensiones entre ambas potencia desborden el vaso. "Una visita de Pelosi, con un largo historial de críticas a China sobre los derechos humanos, crearía una presión política extraordinaria sobre el presidente Xi Jinping para que responda. Y ahora podría no ser el momento más inteligente para desencadenar una confrontación entre superpotencias, ya que la Casa Blanca está enfrascada en una guerra de poder con Rusia en Ucrania y asediada por muchos otros desafíos", analizan en CNN Stephen Collinson, Caitlin Hu y Shelby Rose.

Y en la espera, en Taiwán están obligados a pensar en lo peor. Las autoridades están preparando a la población para un posible ataque de aviones chinos. El lunes, en algunas partes de la isla, incluida Taipéi, se vaciaron las calles y se ordenó a la población permanecer en interiores para realizar un ejercicio antiaéreo.