Kiko Matamoros sorprendió a todo el mundo al hacerle una petición de matrimonio a su pareja Marta López Álamo en el programa de Déjate Querer. Sobre todo tras las declaraciones de su novia, que dijo que no quería que le hiciera la petición públicamente.

Todos sus compañeros de Sálvame criticaron mucho ese arrebato de Kiko Matamoros en el programa de Telecinco, y la más crítica fue Gema López. "Te damos la bienvenida, Marta, al mundo de la televisión".

Kiko Matamoros le ha querido responder en el programa, desde la calma y la prudencia. "A mí me trae sin cuidado lo que digan de mis compañeros", ha empezado diciendo el colaborador. "Lo he dicho varias veces en público, que me quiero casar con ella. Mis ganas se reforzaron en Supervivientes. Lo traía en la cabeza cuando me vine".

Kiko Matamoros regresaba este martes al plató de 'Supervivientes 2022', saldaba sus cuentas pendientes y protagonizaba un bonito y emotivo reencuentro con Marta López, su pareja y la persona que ha dado la cara por él en todo momento. Después de haber pasado su primera noche juntos tras su paso por Honduras, la pareja ha salido de su casa y lo ha hecho con la mejor de las sonrisas.

"No hay fecha ni nada concreto aún. No voy a dar públicamente detalles de la boda. No quiero contribuir al circo. Las cosas tienen sus trámites, pero en la intimidad", ha seguido comentando Kiko Matamoros, que ha querido explicar el momento de la petición en Déjate Querer.

"El programa se encarga de crear los contenidos. Ellos quieren invitar a Marta, y ellos son los que dicen que lo que más les gustó fue lo del puente de las emociones. Marta no se tomó a mal la petición que le hice, aunque me dijo que era un poco incoherente con lo que ella quería. Yo lo hice con la mejor intención del mundo pero me pude equivocar".