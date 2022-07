Kiko Matamoros le pide matrimonio a Marta López Álamo en 'Déjate querer'

Telecinco emitió este sábado 23 de julio una nueva entrega de Déjate querer. Manu Tenorio y Kiko Matamoros fueron los invitados famosos, y el último aprovechó para darle una sorpresa a su pareja, Marta López Álamo.

El colaborador de Sálvame contó que decidió dejar sus adicciones después de conocer a la joven y al darse cuenta de que quería alargar su relación con ella lo máximo posible, algo que le llevó a acudir a distintos especialistas.

"Llevo cinco meses sin hacerme una raya y agradecería a mi entorno que no me las ofrezca, porque no me hace ningún bien y no las quiero en mi vida", pidió el madrileño. También hubo tiempo para que Marta reflexionara sobre lo duro que era estar enamorada de alguien que le sacaba 40 años, por la certeza de que podría perderlo pronto.

Finalmente, Matamoros le pidió matrimonio a la joven. "Me he dado cuenta que no solo eres la mujer de mi vida, eres la mujer para toda mi vida. Me has enseñado a querer, contigo he aprendido a querer. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti. Tengo la necesidad de cuidarme para que esa felicidad dure mucho más de lo que tenía previsto. He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar por el altar si tú quieres, vestida de blanco como tú quieres", dijo Matamoros.

Muy emocionada, López dijo que sí y Toñi indicó que se retirase la plataforma de en medio del plató para que se besaran. Además, se intercambiaron unos hawaianos collares de flores como símbolo del compromiso.

"Lo quiero todo con él, respeta mis tiempos. Le veo con ganas de estar con él, estoy orgullosa de él en todos los aspectos. No le necesito en mi vida, le quiero en mi vida, elijo estar con él", presumió la andaluza.