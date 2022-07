Victoria Martín anuncia la publicación de 'Se tiene que morir mucha gente', su primera novela tras dos años de trabajo

Presentadora, cómica, guionista... Victoria Martín podrá añadir el título de escritora a su nombre el próximo 20 de octubre cuando publique su primer libro, Se tiene que morir mucha gente (Penguin).

Una novela que la conductora de Estirando el chicle ha recalcado que será ficción y que supone un sueño hecho realidad para la joven que, según ha relatado muchas veces, lleva escribiendo desde que era pequeña.

"Ya está en preventa y me va a dar un infarto de los nervios", ha anunciado la madrileña en sus redes: "Estoy tan nerviosa. Han sido dos años de angustia, disfrute y catarsis y no me puedo creer que esté terminado y sea real".

Ya está en preventa y me va a dar un infarto de los nervios. Sale el 20 de octubre. Estoy TAN nerviosa. Han sido dos años de angustia, disfrute y catarsis y no me puedo creer que esté terminado y sea real. https://t.co/bulCznFkpH pic.twitter.com/ryvyygTLuW — Victoria Martín (@LivingPostureo) July 25, 2022

Un esfuerzo que su compañera Carolina Iglesias ha confirmado con un bonito mensaje: "Dos años viviendo el proceso, es emocionante ver que por fin sale y cuánta gente lo celebra. Una de las personas más talentosas, trabajadoras y graciosas que he conocido en mi vida saca libro y ya podéis pillarlo por preventa".

Dos años viviendo el proceso, es emocionante ver que por fin sale y cuánta gente lo celebra 💜 una de las personas más talentosas, trabajadoras y graciosas que he conocido en mi vida saca libro y ya podéis pillarlo por preventa ❤️‍🔥❤️‍🔥 @LivingPostureo orgullosa de ti, rati!!!! https://t.co/ujgDudLdx7 — Carolina Iglesias🏳️‍🌈 (@percebesygrelos) July 25, 2022

Emocionada en sus historias, Martín ha explicado que el proceso de creación se ha extendido por "su inseguridad" que deseaba cambiar partes del libro constantemente. Además, ha dado más detalles de su trama: "Es una comedia, va sobre cuatro mujeres, sobre la amistad ahora y en la infancia y sobre la inacción ante los problemas de la vida y no querer avanzar, que yo sé bastante de eso".

La obra saldrá a la luz después de que el dúo cómico actúe en septiembre en el WiZink Center de Madrid. Será su último show en directo antes de un descanso del pódcast hasta enero, cuando darán comienzo a una nueva temporada. Actualmente con las entradas agotadas, las humoristas están terminando grabando los últimos episodios de la versión veraniega del pódcast.