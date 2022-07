La complejidad del cerebro humano se aborda en una exposición del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) ha presentado este martes la exposición ‘Cervell(s)’ que se podrá ver desde este miércoles hasta el 11 de diciembre. La muestra plantea un viaje al mundo del cerebro donde nace el lenguaje, la memoria, el pensamiento simbólico, la conciencia o la creatividad.

Se trata del órgano más complejo que existe y que más incógnitas genera tanto a nivel científico como filosófico. Por ello, la exposición se interesa por cómo el arte, la ciencia y la filosofía han representado el cerebro a lo largo de la historia. ‘Cervell(s)’ cuenta con 300 piezas, 17 instalaciones inmersivas de arte contemporáneo, audiovisuales, piezas de colecciones históricas y resultados de proyectos de investigación científica sobre el cerebro.

La iniciativa es una coproducción con la Wellcome Collection de Londres y la Fundación Telefónica de Madrid que ha sido comisariada por el físico y biólogo Ricard Solé y Emily Sargent. De hecho, la exposición del CCCB parte de dos muestras independientes ‘Brains: The Mind as Matter’ (2012) y ‘States of Mind: Tracing the Edges of Consciousness’ (2016).

Las piezas expuestas proponen al visitante un viaje tanto en la anatomía del cerebro como en todo lo que este genera: la conciencia, el pensamiento abstracto, el lenguaje, la imaginación, los sueños y la memoria. La muestra también indaga en otras mentes más allá de la humana: las inteligencias artificiales, animales y colectivas, y las de organismos sin cerebro.

“¿Por qué hay cerebros? ¿De dónde sale la conciencia? ¿Y la creatividad? ¿Qué pasa cuándo la mente enferma? ¿Se pueden crear máquinas inteligentes? ¿Qué pueden aprender de la inteligencia colectiva de las hormigas?”, se pregunta la muestra.

A través de un recorrido que combina material histórico, científico y artístico, y que plantea preguntas abiertas al visitante, la exposición cuestiona nuestra comprensión de la experiencia consciente y explora lo que puede pasar cuando esta experiencia se interrumpe o se estropea.

Hay una serie de obras con miradas de artistas actuales como Tomàs Saraceno, Patrick Tresset, Ivana Franke, Daniel Alexander, Andrew Carnie, Christian Fogarolli, Greg Dunn, Laramascoto, Louise K Wilson, William Utermohlen, Shona Illingworth, Imogen Stidworthy, Joaquim Jordà, Aya Ben Ron, Roc Parés, Joan Foncuberta, Stefan Kaegi y Xavi Bou.

La exposición se completa con propuestas de cómic y cine y material histórico como dibujos originales de Santiago Ramon y Cajal, ediciones de época de Vesalius y René Descartes, inventos y maquinarias de científicos visionarios como Leonardo Torres Quevedo y Lady Ada Lovelace, así como proyectos científicos de institutos de investigación de referencia.

La muestra llega en un contexto del conocimiento más amplio sobre las mentes no humanas y en el marco de unos “avances científicos y tecnológicos acelerados que generan tanta admiración como inquietud”.

“Las investigaciones en robótica, neurociencia o biotecnología, ya aportan beneficios sociales y para la salud. Al mismo tiempo, la difuminación de los límites físicos, biológicos y digitales lleva a pensar que nos encontramos ante un momento clave de la evolución humana”, han subrayado.