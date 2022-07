Tania Llasera revela cómo está su relación con Adriana Abenia tras su desencuentro: "Sigo pensando que no tiene razón"

La última polémica de Adriana Abenia se relacionó rápidamente con el nombre de Tania Llasera. Y es que la primera criticó un anuncio de una marca de bañadores por mostrar una modelo con un cuerpo no normativo, señalando que esto era hacer apología de la obesidad, algo a lo que rápidamente contestó la presentadora, quien siempre ha sido una gran luchadora contra la gordofobia.

Llasera, que acudió recientemente al pódcast y canal de YouTube Animales humanos, de Ibai Vegan, habló sobre cómo está actualmente su relación con su amiga tras aquel desencuentro, que fue tanto privado como público.

"Ella dijo algo así como que era peligroso, era hacer apología de la obesidad, que ella entendía que todos teníamos que vestirnos", señaló. Sin embargo, dio por hecho que esta modelo -que era deportista- no estaba sana, y las delgadas sí lo estaban.

"La conozco, he trabajado con ella codo con codo. Ha estado en mi casa cuando estaba embarazada, le compré chupetes... Somos amigas", reveló sobre su relación con su compañera de profesión. "Estuvo muy poco acertada, y luego no se bajaba del burro".

Al parecer, cuando surgió la polémica, ambas intercambiaron cuatro mensajes por Instagram, pero al día siguiente ya se había "montado espectacular". "Éramos como dos amigas discutiendo", señaló como motivo del revuelo.

"Entendimos que no nos íbamos a entender. Creo que estábamos hablando de cosas ligeramente distintas. Pero lo peligroso y la demagogia auténtica es juzgar la salud de una persona por su imagen, eso no se puede ni se debe hacer. Se lleva haciendo demasiado tiempo como para que lo sigamos haciendo", defendió Tania Llasera en el pódcast. "Eso es lo que le quería decir. Y es que existimos las personas que no somos normativas, y lo importante es que se nos incluya".

"La visibilidad es fundamental para que las niñas jóvenes, con lágrimas en los ojos, se sientan validadas", añadió la escritora. "Para mí [las palabras de Adriana Abenia] eran un ejemplo muy claro de gordofobia. Me dio mucha pena enzarzarme con ella sobre esto, pero es que sigo pensando que no tiene razón".

"Ella siguió dando entrevistas y llamándome mala compañera. Le mandé un audio y le dije 'si me encuentro contigo en un photocall, no tengo ningún problema contigo'", confesó. "Ya hemos entendido que no nos entendemos, no sé si estábamos hablando de cosas distintas".

Después, la también actriz aseguró que su relación actual "está bien, cordial" e incluso le ha mandado su último libro, Mujer tenías que ser. "Tampoco es mi mejor amiga. Hay cosas que dice que no estoy nada de acuerdo, pero con tus amigos muchas veces no estás de acuerdo".