Tania Llasera revela lo mucho que le afectó la fama: "Me hundió, no quería salir"

Como es habitual en ella, si tiene que decir algo, lo dice. Tania Llasera es de las celebrities españolas que más se mojan en temas que en otras ocasiones se meten debajo de la alfombra como la gordofobia, la salud mental tras la maternidad o el pañal femenino. Ahora, la presentadora bilbaína ha querido hablar de cómo no estaba preparada para lo que suponía la fama y los efectos que esta tuvo en su vida.

En unas declaraciones al canal Animales Humanos, la colaboradora de 43 años recién cumplidos ha hablado de cómo incluso en lo que eran sus años más boyantes en televisión lo pasó realmente mal por no saber gestionar lo que significaba ser famosa. "El peso de mi fama me hundió", ha declarado, así como que "nadie te prepara" para ello.

Llasera ha rememorado cómo pasó de ser una becaria a uno de los rostros con más minutos en televisión casi de la noche a la mañana y que, aunque su trabajo le apasionaba, lidiar con que de repente muchas mujeres quisiesen llevar su corte de pelo o "un cachito" de ella se le hizo muy cuesta arriba.

"Me sacaban muchas fotos y siempre se vendía la más fea. Era un poco democratizar a los famosos, que me parece estupendo, pero yo no me consideraba famosa. Era muy desagradable", ha continuado la presentadora, quien desde que acabó su contrato con Mediaset en 2020 está centrada en otros proyectos en los que ha de exponerse menos.

Porque ha recordado que la persecución de los paparazzi era insoportable y que nunca se mostraba una imagen idílica de ella, sino siempre en algún trámite o algo que le impedía disfrutar de aquella fama. Por ello, empezó a encerrarse "en casa, a no querer salir", ni siquiera a sacar a pasear al perro. "La prensa del corazón quería ver a mi marido y mi marido no quería. Las consecuencias de mi trabajo se me atragantaron mucho", ha argumentado.

De hecho, ha relatado un momento muy duro en el que estaba de bajón en el parque de El Retiro madrileño dando un paseo, llorando, cuando "un pelotón de niños" se le acercó gritando y pidiendo una foto con ella: "¡Me pegaron un susto! Me sacaron una foto llorando, recuerdo ese momento".

Fue precisamente por aquellos días de máxima exposición por los que se decidió finalmente a cuidar su salud mental. "Por eso empecé a ir a terapia y siempre, para ordenar la azotea, tienes que sacar todos los muebles y limpiar. Es un proceso largo, pero sí que me ayudó un montón a ser la persona que soy ahora. No estaría tan bien amueblada", ha finalizado.