Adriana Abenia: "Cualquier mujer puede y debe sentirse sexy tenga el cuerpo que tenga y es de aplaudir que eso ocurra"

La presentadora Adriana Abenia se vio envuelta en una enconada polémica después de expresar su opinión y pedir la de sus seguidores sobre una campaña publicitaria en la que aparecía una modelo de tallas grandes.

"Me gustaría saber vuestra opinión. Hoy buscaba un bañador con protección solar. Soy la primera que defiende la diversidad de cuerpos en la mujer. Una mujer puede ser preciosa y verse bien tenga una S o una XL. Pero, sinceramente, defender y hacer apología de enfermedades como la obesidad me parece peligroso", decía Abenia junto a la imagen de la campaña de una marca de moda.

El aluvión de mensajes acusándola de "gordofobia" fue inmediato, con insultos y amenazas incluidas, e incluso otras famosas como la actriz Itziar Castro o Tania Llasera se pronunciaron públicamente criticando las palabras de Abenia.

20minutos ha hablado con Adriana Abenia para recabar su opinión sobre esta polémica.

En primer lugar, Abenia quiere aclarar conceptos: "Yo soy la primera abanderada del bodypositive, de cuidarse y de quererse. No estoy hablando del sobrepeso, estoy hablando de la obesidad. Mi punto de vista no es estético, en todo momento es el punto de vista de la salud", explica.

"Para mí es maravilloso que las marcas se hayan propuesto ampliar la horquilla de las tallas, porque es triste que una persona que no cumple con los cánones que suele imponer la moda no pueda vestirse como le apetezca", hace ver la presentadora.

La aragonesa solo quiso "abrir un debate" y hace ver que "en ningún debate hay verdades absolutas", por lo que quería que la gente le "diera su punto de vista".

"Tal vez mi error fue apuntar a un ejemplo en concreto", reflexiona. Sobre la chica de la foto publitaria lo tiene claro: "Su manera de comportarse, de sonreír, de vivir la vida y estar en la cresta de la ola es sexy. Ser sexy está más en la mente que en el cuerpo".

Es por eso que está "sorprendida con las dimensiones bíblicas que ha tomado esto". "El linchamiento" que está sufriendo en redes sociales le parece injusto. Apunta a que los que la insultan por expresar su opinión en este tema no tienen en consideración que la persona a la que critican también pueda tener problemas de salud mental y en ese caso "¿Quién asumiría esas consecuencias?"

"Yo he hablado siempre con respeto y educación y sabiendo que podía equivocarme", reconoce la presentadora que asume los errores "porque todos somos humanos".

Recuerda, que se esté en contra o no de una opinión no justifica que "las redes sociales sean una ciudad sin ley y que cualquiera pueda desearte la muerte a ti y a tu familia… he hecho pantallazos de algunos mensajes, no sé si los publicaré", dice sobre lo que ha llegado a sus redes.

"Cada vez hay menos libertad de expresión, se censuran nuestras palabras en la política, en el humor, las opiniones… debería ser lo contrario", dice sobre la corriente de odio que reciben muchas personalidades por expresarse en público.

"Soy una tía que podrá tener muchos defectos, pero esto no me lo esperaba. La actualidad son dos días y dentro de tres el linchamiento será para otra persona y me dará pena por esa persona, porque no es justo", se lamenta.

Deja claro de nuevo que "cualquier mujer puede y debe sentirse sexy tenga el cuerpo que tenga y es de aplaudir que eso ocurra".

"Yo soy la primera que acepta que tengo celulitis, defectos... y en redes sociales intento poner las fotos en las que mejor salgo y alguna vez he retocado algo, lo admido, pero también pienso que los personajes públicos deberíamos dejar claro cuando hacemos eso para no inducir a errores y que la gente sepa que no somos perfectos ni un referente", propone.

Ella intenta hacerlo y por eso comparte con sus seguidores sus pequeñas desgracias del día a día y también sus problemas más serios. "Intento mostrar mi vida como es, cuando me han operado o he tenido un problema de salud, que mi vida no es perfecta, y no todo es felicidad", aclara.

Entrando en el fondo de la polémica, si es un tema de salud o no, Abenia se atiene a opiniones por encima de la suya. "La OMS describe la obesidad como una enfermedad crónica, caracterizada por el aumento de la grasa corporal y asociada a mayor riesgo para la salud", recuerda, una afección que puede ser tan problemática "como lo es la anorexia".

"En este país, y con razón, hemos luchado contra la anorexia y contra su normalización repetidas veces y ahora se da el caso contrario", recuerda, a la vez que el hecho de que "hay miles de noticias que hablan de que la obesidad infantil y adulta es un problema grave en nuestro país".

Tampoco la obesidad "que no el sobrepeso", remarca, debería vigilarse como síntoma de otros problemas. "A la obesidad se puede llegar no sólo por lo que comes, también por depresión, trastornos… y eso debería vigilarse como un indicador, porque hay que ponerse en la piel de esas personas y darles ánimo y apoyo para que puedan superarlo, si así lo quieren".

Abenia no sólo ha recibido mensajes negativos, también muchos de "compañeros y compañeras de la profesión y de profesionales de la salud" que se han posicionado a su favor.