Fue el 23 de noviembre cuando Elsa Ruiz anunció, tanto en redes sociales como en el programa en el que colaboraba, Sobreviviré, que se marchaba para internarse en el área psiquiátrica de un hospital. Pero ahora, tras cinco meses completamente desaparecida, ha vuelto a la vida pública.

En el formato de Nagore Robles en Mitele Plus, la cómica explicó que haber vivido varios ataques de ansiedad y un intento de suicidio. "Desde hace año y pico, sufro un acoso en redes que no termina de bajar, y me ha afectado mucho en lo personal", aseguró. "La psiquiatra me sugirió que tenía que ingresarme".

Este miércoles, la humorista ha regresado a su cuenta de Twitter con un vídeo en el que ha mostrado que se encuentra mucho mejor, pero que va a ir poco a poco en su recuperación.

"Esto es lo primero que publico en mis redes desde noviembre. Desde que ingresé en el área psiquiátrica de un hospital", comienza contando. "Evidentemente, ya estoy fuera, y quería comentaros que estoy volviendo a hacer cosillas y me voy a tomar las cosas con mucha más calma, porque la ansiedad y la depresión siguen estando ahí".

"Quería pasarme por aquí para daros las gracias a todas las personas que os habéis preocupado por mí un poquito, que me habéis escrito, que me habéis mandado ánimos. Mil gracias, de verdad", añade. "Me sentí superarropada en unos momentos muy difíciles y quería daros las gracias"

Para terminar, ha contado que había ampliado su familia: ha adoptado un nuevo conejo al que han llamado Sugus. "Nada, que ya estoy de vuelta por aquí y os mando un abrazo muy fuerte", concluye.