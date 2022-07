¿Puedo encender un 'piti' en las playas de Barcelona?: los sitios para escapar de la prohibición

Desde este lunes, está prohibido fumar en las playas de Barcelona, después de que el pleno municipal del pasado viernes lo aprobara definitivamente, pero para los fumadores, hay alguna solución en caso de que no se aguante más. ¿La pega? Que requiere dejar de estar tumbado sobre la arena, quitarse la pereza de encima y levantarse un rato. Nada de los dos placeres a la vez, el de estar echado al sol y el de disfrutar de un cigarrillo.

¿Cuáles son las soluciones para el mono si uno no se quiere exponer a la multa de 30 euros que establece el Ayuntamiento para los fumadores rebeldes? La más fácil es irse al paseo marítimo. Queda siempre cerquita. La otra, a los tramos peatonalizados que separan las diferentes playas, aunque uno puede llegar algo deshidratado si ha situado su toalla lejos. Y hay una más: los chiringuitos, pero requieren gastar algo de dinero o que su personal sea bondadoso y no diga nada si no se consume. Aquí se puede consultar su situación: chiringuitos de las playas de la capital catalana.

Si no se está dispuesto a pasar por todo esto, quedan como opción las playas de los municipios más cercanos a Barcelona, donde el fumar es aún libre.

Informadores

Desde este abril se realiza una campaña informativa en la capital catalana para dar a conocer la nueva normativa, y ahora se refuerza con un informador en cada playa y agentes de la Guardia Urbana que controlarán que la ciudadanía la cumple.

El concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia, ha dicho este lunes que "cada año cinco millones de colillas acaban en el mar en el Estado español" que tardan 10 años en descomponerse y que con la prueba piloto el año pasado se redujo en un 50% la cantidad de colillas que desembocaron en el mar en Barcelona.

Ha explicado que ocho de cada 10 usuarios de las playas de Barcelona (tanto fumadores como no fumadores) valoraron favorablemente el piloto y que en las playas donde se permitió fumar el 18% de sus usuarios lo hicieron, mientras que en las que se prohibió lo hicieron un 3%.

Por su parte, la concejal de Salud, Envejecimientos y Cuidados, Gemma Tarafa, ha incidido en el impacto negativo del tabaco en la salud y ha subrayado que el tabaquismo "es la primera causa evitable de muerte en el Estado".