'Idol kids': el viaje al invierno de Telecinco

Quizá los niños de Idol Kids estén acabando la carrera. Bueno, no tanto. Pero si que más de uno habrá pegado el estirón, pues su nueva temporada regresó ya hace meses a Telecinco con una mecánica remozada y un jurado muy a tono con la cadena: Camela, Omar Montes y Ana Mena. Populares son. Sin embargo, el invento no funcionó. Nada. Otro programa de niños prodigio con la diferencia de que cada vez parecen menos niños y menos prodigio. No por culpa de ellos, pobres, sino de una televisión que ha saturado a la audiencia con pequeños ejerciendo de mayores.

Tras los malos resultados de audiencia, Idol Kids fue directo a ese cajón donde se guardan las expectativas frustradas. Y ahora, meses después, ha retornado a Telecinco aprovechando la temporada baja de competencia de las vacaciones veraniegas. Esta vez, en miércoles. Sabia decisión para aprovechar el tirón del festivo Sálvame Mediafest, que se emitió en mismo horario. Aunque existe un insignificante brecha: el pseudomusical de Sálvame era una celebración de la televisión en directo, mientras que Idol Kids está grabado en un indeterminado tiempo pasado con gente con muchas capas de ropa. Hay niños que llevan unos jerséis o cazadoras vaqueras que invitan a aumentar las revoluciones del ventilador. El propio Omar Montes fue abrigado en la gala de "hace una semana" con una cazadora asfixiante en plena marejada de olas de calor.

Pero en Telecinco son listos. Y en las promociones han incidido en resaltar que son programas ¡de estreno! Está bien subrayarlo, pues en Idol Kids todo remite a ya visto. Empezando por el decorado, que podría ser de un programa de variedades de 1997. Siguiendo por la mecánica, cero novedosa y con una edición a trompicones que despista. Y terminando por los veredictos del jurado, cargados de lugares comunes, manidas frases hechas y condescendencia. El espectador busca argumentos e implicación con los chavales. Así se engancha a un público que aprende cuando se explica las fortalezas y debilidades del arte en escena.

A pesar de que hay un excelente trabajo de casting y el programa cuenta con grandes historias personales (ayer apareció la hija de Pepe Reina o una niña de nueve años de La Palma que sufrió la erupción), un gran talent show de cantantes no destaca si la emoción de la música queda en un segundo plano. O muestras confianza en tus propias actuaciones musicales y las cuidas con una puesta en escena que las enriquezca o estás perdido. Idol Kids es un talent show con talentos pero sin show. Y encima da calor. La semana pasada con Omar Montes con el abrigo puesto, ayer con Dioni de Camela con el chaquetón marrón encima.