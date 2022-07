Ana María Aldón cada vez se encuentra más sola y contra las cuerdas. La noticia de Kiko Hernández asegurando que ella y Ortega Cano estaban separados sacudió por completo a la diseñadora y al torero. Y Marc Florensa, exrepresentante de Ana María, ha entrado en Sálvame para aclarar algunas cosas.

"Cualquier lector de Lecturas, o cualquiera que haya visto Viva la Vida... podrá haber visto que Ana María Aldón estaba gritando que necesitaba un sitio en esa familia", ha empezado contando Marc. "Yo empecé a interesarme por su estado y, hablando con ella, decidí que tenía que ayudarla".

"Pero llegó un momento en el que me dijo que yo le llevara todas las gestiones y acepté. Buscábamos mover su vida digital. La queríamos hacer crecer, que se empoderara".

También ha querido hablar sobre la relación de Ana María con su marido. "Siempre que había un proyecto, teníamos que hacer reuniones con Ortega Cano. Yo veía rasgos de amor entre ellos. Ortega apoyaba a Ana María con locura en todos sus proyectos".

Pero niega que haya sido despedido, como han dicho en los medios. "No quiero trabajar con ella hasta que esté recuperada. Es una persona que no está bien. Necesita descansar. Yo, por ejemplo, nunca habría hecho la entrevista de Déjate Querer".

"Ana María Aldón no habla más porque tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? Ella tiene miedo a las informaciones falsas que salen", ha explicado Marc, que también ha querido romper una lanza a favor de Gloria Camila. "La mala relación entre Ana María y Gloria Camila no es tan mala como se pinta. Se tienen cariño".