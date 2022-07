Kiko Hernández siempre tiene buenas exclusivas, y para contarlas, tiene su pulpillo especial en el que se sube para lanzar su información. Y la última que ha contado es, desde ya, una de las bombas del verano: Ana María Aldón y Ortega Cano estarían separados.

"Voy a comer a un restaurante con mis hijas. Totalmente vacío excepto por dos personas en la barra del bar que se me quedan mirando. Me siento, empiezo a comer y se me acerca alguien del círculo muy cercano a Ortega Cano. Familiar de Ortega Cano".

"Me dice que hay una guerra bestial dentro de la casa de Ortega Cano. Tanto Ana María Aldón como Marina, la asistenta de la casa, no se pueden ni ver. Están a hostia limpia", ha revelado Kiko Hernández. "Sobre la relación entre Ortega Cano y Ana María Aldón, desde hace semanas, la familia sabemos que están separados".

"Ana María, de alguna manera, iba diciendo que estaba de acuerdo con Rocío Carrasco. Para Marina, era una especie de ofensa que Ana María la defendiera", ha explicado Terelu Campos. La bomba de Kiko Hernández traerá cola, desde luego, pero ha insistido en su información, sobre todo destacando la fiabilidad de su fuente.