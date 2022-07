Ana María Aldón sigue contra las cuerdas y, a raíz de su última entrevista en Déjate Querer, muchos de sus compañeros han sido críticos con ellas. Uno de ellos ha sido Kiko Matamoros, que se ha mostrado muy duro con Ana María.

"Yo creo que Ana María lleva dos años jugando a un juego perverso, y además no le interesa resolverlo. Porque mientras siga con estas letanías, sigue facturando".

Pero esas palabras no le han sentado bien a María Patiño, que ha criticado a su compañero en Sálvame. "Vamos a hablar de tema de facturar, y sobre todo, quién echa en cara a Ana María que facture, que normalmente son los que más facturan en esta cadena", ha espetado con contundencia la presentadora.

"Esto es opinión de la presentadora. En la boca de Gema me callaría, pero en la de otros no me la callaría. Me llama la atención que gente que vende su vida, que se hace muchísimos polis, de repente le eche en cara a Ana María que factura".

Kiko Matamoros ha querido defenderse de la acusación de María Patiño y se ha enrocado en las críticas a Ana María Aldón. "Yo discrepo con lo que dices. Hay compañeros que ni siquiera venden su vida en televisión y también son muy críticos con Ana María. Yo llevo 20 años vendiendo mi vida, pero no llevo 20 años vendiendo lo mismo".

"Si yo llevara dos años hablando de lo mismo, no resolviendo nada, dando un paso delante, un paso atrás... Digo que es un juego perverso que como espectador me produce hartazgo. Tiene que ver con cómo se vende la vida, con qué intención y con qué interés. Aquí nadie resuelve nada. Todo lo hace con la intención de facturar".