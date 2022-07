Jefe de Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío: "En una generación podríamos sufrir el riesgo de una nueva pandemia"

Con la pandemia de la Covid aparentemente de salida, el deseo generalizado es volver a la verdadera normalidad, en la que las grandes enfermedades infecciosas parecían cosa del pasado. Pero nada más lejos de la realidad. La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas acaba de editar un libro sobre cómo será el panorama en 2050, en el que advierte de "la aparición de futuras pandemias es una amenaza real". De hecho, alertan de un posible aumento de casos de VIH/Sida o de otras enfermedades que parecían exóticas como el zika, el dengue o el virus del Nilo, e incluso de la "reintroducción" de la malaria. También informan de que habrá otros saltos de enfermedades de especies animales a la humana, como sucedió con la Covid. Y lo explican por dos factores que explican movimientos de personas y de virus: el cambio climático y la globalización. También dan alguna buena noticia: en 30 años sí puede avistarse la erradicación de las hepatitis "conocidas", la A, B y C.

Su coordinador es José Miguel Cisneros, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, que lanza dos llamamientos claros: uno a la sociedad, para que no abusen de los antibióticos y no crear así resistencia a las enfermedades, y otro a las autoridades, a las que pide más medios para investigar enfermedades infecciosas. "Siempre vamos por detrás", se lamenta Cisneros.

¿España está haciendo el esfuerzo necesario?No. El dinero que se destina a investigación está por debajo del nivel de riqueza de nuestro país. Tenemos que entender que el salto entre especies requiere investigación y sobre todo aumentar la motivación de la investigación clínica, para hacer las preguntas en materia de salud que no tienen respuesta. Los investigadores clínicos están en peligro de extinción porque su edad no para de crecer, hay pocos jóvenes.

Han pedido que se cree la especialidad de Enfermedades Infecciosas, ¿cómo mejoraría el panorama?Debemos evitar que en 2050 el numero de fallecidos por bacterias multirresistentes supere al cáncer, cosa que es bastante probable si seguimos así. En 2019 murieron 30.000 personas en España por bacterias multierresistentes. Hay 2.000 fallecidos por accidente de trafico. Necesitamos formar a la población en infecciones, que entiendan que un antibiótico es algo extraordinario y no puede tomarse si no es siguiendo la prescripción medica de manera estricta. Esto tan común de ‘a mí esto me va bien, tómatelo’ no puede ser.