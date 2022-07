La teniente alcalde de Tábara pide ayuda a la ministra Robles y se queja de la ineficacia de la Junta: "Zamora está abrasada"

Este jueves la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado el centro de mando de la UME en Tábara, Zamora. Allí, le han informado sobre la estabilización del incendio en las próximas horas. Robles ha aprovechado la visita para felicitar a los integrantes de la UME en su lucha contra las llamas.

Además, la ministra ha escuchado las quejas de la teniente alcalde, Paquita Gutiérrez, a la Junta de Castilla y León respecto a la movilización de los medios humanos y materiales cuando más azotaba el fuego.

"Hasta donde yo se el Gobierno Central no puede actuar hasta que la Junta no se lo pide, porque sino invade competencias. Los protocolos son los que son, y la UME actúa cuando puede actuar. Yo también pensaba ¿por qué no actúa la UME cuando la veo en algún sitio?", hace hincapié Gutiérrez.

Así, ha recalcado que "si no activan los protocolos, no se puede actuar. Si no activan los protocolos, no puede actuar. Hay que activarlos porque lo hemos perdido todo, y no solo en Tábara, es que ha perdido todo Castilla y león. Porque Zamora está abrasada, ya tendríamos que estar preparados para lo que se nos avecinaba y nadie ha hecho nada, nadie".

La ministra ha mostrado su apoyo al municipio de Tábara y a los efectivos de la UME. "Cuenta con nosotros que la UME, sobre todo ellos, son generosos y valientes".