Ana de Armas desvela la parte más amarga de su relación con Ben Affleck: "Fue horrible"

Ana de Armas concedió hace unos días una entrevista a la revista ELLE que casualmente coincidió con la boda secreta de Jennifer Lopez y Ben Affleck, su expareja. En ella, además de tratar otros temas como sus proyectos y su vida profesional, la actriz ha hablado sobre su relación con el actor de Pearl Harbor.

La hispano-cubana estuvo viviendo en Los Ángeles durante siete años, hasta que se consumó su ruptura con Ben Affleck. La actriz mantuvo una relación de casi un año con el ya marido de Jennifer Lopez, pero cuando acabó el amor se vio obligada a abandonar la ciudad.

Ana de Armas ha confesado en esa entrevista cuál el motivo principal de su marcha. Esta es la asfixiante presión de los paparazzi, que ella misma ha definido como "horrible". "Esa es una de las razones por las que dejé Los Ángeles", dijo quien interpretó hace más de una década a Carolina en El internado.

Esa sensación ya la había visto ella en otros famosos, pero su propia experiencia derivó en una gran reflexión: "Pasar por eso yo misma confirmó mis pensamientos: 'Este no es el lugar para mí'. Se volvió en algo excesivo. Allí no hay escapatoria, no hay salida. Siempre es la sensación de algo que no tienes, algo que falta. Es una ciudad que te mantiene ansioso".

Cuando Ana dejó Los Ángeles, comenzó una discreta relación con Paul Boudakadakis, ejecutivo de Tinder. Mientras tanto, Ben Affleck retomó su amor con Jennifer Lopez, con quien dos décadas antes se había comprometido y ahora se ha casado.