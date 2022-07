Belén Esteban cree que Rocío Carrasco ha influido negativamente en la audiencia de 'Sálvame': "Está claro que nos ha perjudicado"

Belén Esteban ha reaparecido recientemente, y por partida doble, después de su aparatoso y grave accidente en Sálvame por el que tuvo que ser operada tras romperse la tibia y el peroné.

Por un lado, el martes acudió al concierto de Rosalía en Madrid para disfrutar de una de sus artistas preferidas; por otro, este miércoles dio una exclusiva en Semana donde habló de cómo ha afrontado este contratiempo de salud por el que aún está de baja.

"Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí", afirma la tertuliana, que tuvo que pasar por quirófano el pasado mes de mayo.

La ganadora de GH VIP ha tenido que acudir a terapia para sobrellevar la situación. "Estoy yendo al psicólogo para superarlo", afirma, aunque este no ha sido su único apoyo.

Pero, además de hablar de ella, también lo hace del universo Sálvame, y, más concretamente, del impacto que ha tenido todo el asunto de Rocío Carrasco. Así, cree que ha influido negativamente en la audiencia del programa. "Creo que está claro que nos ha perjudicado", asegura la de Paracuellos, pero matiza: "También creo que era necesario dar voz a Rocío Carrasco y ofrecer su testimonio, que hasta ahora no se conocía".

"Rocío Carrasco a mí no me ha quitado ninguna demanda", deja claro. "Si ella cree que me tiene que demandar, lo respeto. Lo que no respeto es que a mí me han puesto verde porque supuestamente me había quitado la demanda y que por eso le di mi apoyo, y no es así. Yo no la apoyo en todo, sí en algunas cosas".