Belén Esteban ha concedido su primera entrevista después de pasar tres meses en reposo por su lesión de tibia, peroné y de los huesos de unión del empeine. Así lo ha desvelado este martes la revista Semana a la espera de publicar su nuevo número en los quioscos.

La colaboradora de Sálvame se negó durante mucho tiempo a hablar públicamente sobre su estado de salud. Estaba enfadada y triste, aunque la impotencia fue desapareciendo poco a poco. De hecho, con el tiempo empezó a hablar a través de sus redes sociales, pero sin ir más allá.

El citado medio ha compartido algunas declaraciones que la de Paracuellos compartió durante su conversación, ya más animada. "Han sido los peores meses de mi vida, de verdad. Nadie se imagina lo que he pasado", asegura.

Vuelve Belén Esteban 👏👏👏👏 pic.twitter.com/LT5n3BSpkj — Revista SEMANA (@semana_revista) July 19, 2022

"Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar… Me hundí", afirma la tertuliana, que tuvo que pasar por quirófano el pasado mes de mayo.

La ganadora de GH VIP ha tenido que acudir a terapia para sobrellevar la situación. "Estoy yendo al psicólogo para superarlo", afirma, aunque este no ha sido su único apoyo.

Su familia ha estado a su lado en todo momento para sacarle la mejor de sus sonrisas. Especialmente, Miguel Marcos, su marido. "Miguel se lo merece todo, me ha demostrado que me quiere con locura", expresa.