Belén Esteban sufre una tremenda caída en 'Sálvame' y los médicos se la llevan de urgencia: "¡Me he roto el hueso!"

¡DRAMA EN SÁLVAME! El programa ha sufrido muchos contratiempos a lo largo de su historia, y los colaboradores, que lo dan todo, también han visto cómo los accidentes se cernían sobre ellos. ¿La última perjudicada? Una de las estrellas del programa: Belén Esteban.

Aprovechando la nueva edición de Supervivientes, desde Sálvame han querido promocionarla haciendo una prueba de fuerza y resistencia a sus colaboradores. Sobre el papel era fácil. Subidos a un banco, tenían que agarrarse a una barra metálica colgada del techo y aguantar el máximo tiempo posible sin tocar el suelo.

Las primeras en concursar han sido Lydia Lozano y Belén Esteban. Esta última, ataviada con un vestido corto, muy preocupada de que se le subiera demasiado y se le viera su ropa interior. Pero, finalmente, han conseguido convencerla y la prueba ha empezado. El problema es que casi ha terminado al momento... debido a un percance que ha sorprendido a todos.

BELEN ESTEBAN se ha caído y cree que se HA ROTO el tobillo, que ha notado como se le rompía el hueso. 😱#YoVeoSálvame pic.twitter.com/JlpjPPeXEJ — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

Al momento de comenzar el cronómetro, Belén Esteban se ha resbalado y ha caído al suelo con fuerza. Se ha escuchado un grito de la colaboradora y ha comenzado a lamentarse por su tobillo. "Me he roto el hueso, lo he notado", sollozaba Belén.

Tras unos momentos de duda y confusión, dos enfermeras han llegado a plató y se han llevado a Belén Esteban, que no dejaba de repetir que se había roto el tobillo, mientras el programa ha decidido ir a publicidad. Un accidente que puede salirle muy caro al programa, porque perdería a una de sus colaboradoras estrella.

Poco después, hemos podido saber el diagnóstico y ha sido estremecedor: rotura de la tibia y el peroné. Además, tendrá que tener la pierna inmovilizada durante 6-8 semanas. Eso sí, desde el programa han confirmado que se descartaba que pasara por quirófano.