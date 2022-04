Durante los 13 años de historia de Sálvame, los colaboradores que han pasado por el programa han sido traicionados y expuestos en muchas ocasiones. Desde filtrar imágenes hasta grabaciones en los pasillos, como le ha pasado a Lydia Lozano con Laura Fa. Pero ahora el turno ha sido de Belén Esteban.

La popular colaboradora ha disfrutado de la Semana Santa en un hotel exclusivo de Benidorm y, pese a intentar que nadie lo supiera, al final alguien ha acabado filtrando fotos de ella con su marido en la piscina, algo que no le ha sentado nada bien.

"Voy a denunciar", ha espetado muy molesta. "Voy a pedir a dirección que me dé los datos de esta persona y lo voy a hacer, voy a ponerle una denuncia. Porque yo voy a un hotel pagando, no por la cara, y no quiero que me pase esto".

Belén Esteban va a denunciar a la persona que grabó mientras disfrutaba en un hotel junto a su marido #yoveosalvame pic.twitter.com/yzwKw76oeW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 20, 2022

"No me pueden grabar o hacer fotos sin que yo quiera. Y al final, por triste que suene, lo mejor es irte fuera de España, porque ahí no te conocen. Me mosquea que haya gente que le paguen por esto", ha concluido Belén Esteban, que se queja de que no es la primera vez que le pasa. "Es una vergüenza".