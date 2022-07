La cara de David Beckham causa revuelo en un 'photocall': ¿se ha puesto bótox?

David Beckham está siendo noticia en los últimos días por el mal trago que está pasando por una mujer, Sharon Bell, que está obsesionada con la familia del excentrocampista y modelo. Esta acosadora consiguió que Harper, su hija pequeña, de ahora 11 años, tuviese miedo a salir de casa.

Sin embargo, el exfutbolista del Real Madrid y Manchester United ha sido tendencia en las redes -y noticia en algunos medios- por su nueva imagen, lucida recientemente en un photocall.

Las fotografías de su rostro han causado cierto impacto y medios como la revista Lecturas, que hace un antes y después del exdeportista, insinúan que se ha sometido a un retoque estético.

Así, indican, Beckham, que el pasado mayo cumplió 47 años, se habría metido en un quirófano para eliminar las líneas de expresión de su frente y las patas de gallo con botóx.

La nueva imagen de David Beckham. GTRES

Algo que chocaría con el discurso que siempre ha mantenido el exjugador sobre este tema. "La cirugía estética podría estar bien para algunas personas, no digo que sea malo. Pero para mí, personalmente, nunca. ¡Nunca! No tengo ningún interés en hacer algo así. Envejecer con gracia es lo mío. Nunca me inyectaría la cara. O mi trasero, obviamente", ha declarado David.

David Beckham y su hijo Cruz. GTRES

Todo lo contrario que su mujer, Victoria, que siempre ha reconocido abiertamente haberse sometido a operaciones estéticas, aunque no quita para que se haya arrepentido de algún retoque. "Aprende a aceptar tus imperfecciones", dijo la ex Spice Girl.