Marta Peñate habla sobre Lester en el puente de las emociones de 'Supervivientes': "He sentido decepción de mí misma"

En la última gala de Supervivientes: Tierra de nadie varios concursantes pasaron por el puente de las emociones con Carlos Sobera. Marta Peñate fue la última en enfrentarse a ello y habló de muchos aspectos de la vida como la muerte de abuelo. Sin embargo, lo más destacado fue lo que dijo de su relación sentimental con Lester Duque, con quien participó en La isla de las tentaciones.

La concursante comenzó el puente hablando de su familia. A ver la palabra reconoció que era la que más miedo le daba. "Mi familia muy bien, no tengo ningún problema con ellos nunca. Mis padres, mi hermana, han sido maravillosos", dijo, pero hizo un inciso en la muerte de su abuelo: "Ya lo tengo superado, pero fue algo que me costó mucho. Llevo dos años sin pasar la Navidad en familia, porque tengo miedo a sentarme en la mesa y no verlo".

Después se sintió muy crítica con ella misma. "Mi mayor decepción he sido yo. Hay cosas que no he sabido afrontar", confesó, en referencia, sobre todo, a su pasado con Lester. Aunque reconoce que ya la tiene "muy superada", no ha sido fácil para ella: "He sentido decepción de mí misma, porque no supe pararla. Él tampoco, pero hablo de mí".

"No quise afrontar una ruptura, que la vida seguía, que a veces es mejor dejar ir que aguantar algo que no va bien", confesó la canaria. "He aprendido muchísimo, hasta suavizar mi carácter de mierda y creo que voy a ser más valiente", apuntó, además de asegurar que "gracias a esa decepción, ahora tengo el novio que quiero tener".

Sobre el perdón, ella lo tiene claro. "No tengo que pedirle perdón a mucha gente. A mí misma, por lo que he contado", dijo visiblemente emocionada. Sin embargo, también quiso acordarse del entorno más cercano de Lester: "Le voy a pedir perdón a la familia de mi expareja, porque tuve un final con él que ellos no se merecían. Se acabó todo y estoy tan feliz con mi vida, que solamente deseo que le vaya bien".