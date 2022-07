Yulen Pereira se confiesa, vía exclusiva, enamorado de Anabel Pantoja: "Me arrepiento de nuestro vídeo íntimo"

Solo una semana le ha hecho falta a Yulen Pereira, uno de los últimos expulsados de Supervivientes, gritar su amor por Anabel Pantoja a los cuatro vientos. Lo ha hecho vía exclusiva, en la revista Lecturas.

En la entrevista, el deportista se confiesa enamorado de la influencer, aunque se arrepiente de algunas cosas de su paso por la isla, como las imágenes íntimas que salieron de los dos.

"Me da vergüenza nuestro vídeo íntimo, me arrepiento", dice Yulen sobre esas imágenes de su encuentro sexual. "Pido perdón a mis padres. Si pudiera volver atrás, no lo haría". Si embargo, aclara, "manda la pasión": "Al final, Anabel se dio cuenta de que nos grababan, pero ya no podíamos hacer nada".

Sobre sus sentimientos hacia la influencer, asegura: "Nunca me había enamorado de esta forma. Ahora que Anabel y yo estamos lejos, lo siento aún más fuerte".

Además, asegura que "nunca" había estado con una chica mayor que él, y menos de novia. "Esa es la madurez que me ha gustado y me ha enganchado", dice el deportista, no obstante.

También anuncia que iniciarán una vida en común según acabe el reality. "Vamos a empezar una vida juntos en Madrid. Quiero tener una familia. Tenemos que dar muchos pasos y conocernos mucho más".

Sobre la actitud de su madre, a la que no le agradaría esta relación, afirma: "Es importante que una relación sea solo de dos. Mi madre me ha dicho que haga lo que quiera, que, si me hace feliz, siga adelante".