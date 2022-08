Hace unas semanas entrevistábamos a Inma Arán por la publicación de su primer libro El ciervo que comía sopa de fideos (Ediciones Martínez Roca), pero lo cierto es que la ahora también escritora, además de escribir, también es una influencer de renombre en TikTok (conocida como Bella Bamba), donde en tan solo dos años ha alcanzado los más de tres millones de seguidores.

Pero, ¿cómo una educadora canina termina siendo influencer en redes sociales? Hablamos con ella para contarnos la aventura que ha sido su vida y cómo ha cambiado desde que llegó a Madrid para estudiar Historia del Arte.

Inma Arán Las Palmas de Gran Canaria A Inma siempre le han gustado los animales pero cuando decidió qué quería estudiar se decantó por la Historia del Arte. Aunque nunca se dedicó a ello, encontró otra profesión que la llenaba más: educadora canina. Siguiendo una sugerencia de su hija, Arán se sumergió en un primer curso de educación canina que la llevó a un segundo, un tercero y a formar su propia empresa. Sin embargo, como le ocurrió a muchos, la pandemia cesó su actividad y fue entonces cuando abrió su cuenta de TikTok '¿Hablamos de animales?', que empezó siendo de educación canina pero que ha día de hoy se compone de relatos sobre animales. Su éxito en redes sociales la ha llevado a publicar su primer libro 'El ciervo que comía sopa de fideos' (Ediciones Martínez Roca).

Soy consciente de que su vida ha dado muchas vueltas, ¿cómo empezó su relación con los animales?Pues yo estudié Historia del arte, nada que ver con los animales, pero nunca me dediqué a ello. Mi marido viajaba mucho y yo estaba en casa con los niños y un día mi hija me sugirió "¿por qué no estudias algo relacionado con los animales?" y la verdad, lo pensé y me animé. Hice un curso de educación canina y, quedé tan sorprendida, porque la educación canina no tiene nada que ver con lo que la gente se cree, yo estuve mucho tiempo esperando a que me enseñaran el "sienta" o la llamada y no consiste en eso. Así que hice otro curso más, un tercero e incluso uno de olfato y una especialización, lo que me llevó a montar mi propia empresa de educación canina. ​Era un trabajo muy cansado porque yo me dedicaba a ir a las casas de la gente, trabajar con las familias... Y bueno, cuando llegó la pandemia y nos encerraron a todos, no pude trabajar más.

¿Fue entonces cuando abrió la cuenta de TikTok?Sí. Cuando mis compañeros empezaron a volver a trabajar a mí me seguía dando un poco de respeto la idea de entrar en las casas de la gente. Un día me llegó un chiste a través de TikTok y vi a ver qué red social era, encontrándome con un montón de jóvenes bailando. De lo que también me di cuenta es de la expansión que tiene, por lo que decidí hacerme una cuenta de educación canina y así empecé.



Un día, cuando todavía no tenía monetizada la cuenta, se me ocurrió contar cómo llegó uno de mis cuatro perros a mi casa y con esa historia conseguí más de 20.000 seguidores. Ese fue el momento donde decidí monetizar la cuenta y donde cambió el rumbo en los contenidos de la misma. Es todo tan raro que parece que yo tenía que llegar hasta aquí.​



Y, por curiosidad, ¿cómo llegó su cuarto perro a casa?Era el perro de un cliente, un Yorkshire de no más de dos kilos. Era terriblemente agresivo, así que me contrataron para trabajar con él. El perro iba mejorando mucho, y al llegar el verano, los dueños quisieron que el perro se quedase conmigo en vez de con su madre, por no perder todo las mejoras avanzadas. Aunque no era algo que solía hacer, acepté y la verdad que el perro mejoró muchísimo durante las dos semanas que estuvo conmigo. Sin embargo, cuando volvieron ellos de vacaciones, fui yo la que me fui dos semanas y a mi vuelta, me encontré con que el perro estaba deprimido, no iba a recibirlos a casa cuando llegaban, no quería comer... No puedo encontrarle una explicación racional a por qué ocurrió, por lo que vinieron a mi casa a ver cómo se comportaba conmigo y, nuestra sorpresa fue que se comportaba de manera totalmente normal, estaba feliz. Les ofrecí quedármelo y así fue.

Volviendo a su triunfo en TikTok... En nuestra última charla nos contaba que muchas de sus historias proceden de sus seguidores, ¿cómo es eso?Sí, muchas de ellas sí. Normalmente me vienen ideas de cosas que veo o leo, pero ahora también escucho mucho las historias de mis seguidores y las publico. La mayoría son de niños con historias muy sencillas y poco interesantes pero me he acabado dando cuenta de que cualquier historia, incluso las que no parecen buenas, son buenas porque al final cambian vidas.

"Uno de mis objetivos es enseñar a la gente qué es un perro, cómo piensa y que tiene sentimientos"

Y entonces, este nuevo enfoque de contar historias, ¿qué objetivo tiene?Para mí es muy importante que un niño que vea un vídeo mío, de mayor si tiene perros, no piense en abandonarlo, de igual manera que es importante que la gente cambie la forma de tratar a sus perros a mejor, gracias a ver mis vídeos. Estoy ayudando también a dar en adopción animales, ayudando a familias que no pueden costear la operación de sus perros y, por supuesto, a enseñar a la gente qué es un perro, cómo piensa y que tienen sentimientos, por lo que no son objetos que puedas tener atados en un patio.

Sobre su libro... ¿Fue a raíz de su cuenta de TikTok como le vino en mente la idea de escribirlo?Cuando ya tenía muchos seguidores, decidí escribir quince relatos y mandarlos a varias editoriales. Cinco me contactaron para publicarlo pero al final me decanté por Ediciones Martínez Roca por pertenecer a Planeta, que es una editorial muy grande. Eso sí, me pidieron que tenía que escribir otras quince historias más. Fue una experiencia muy emocionante, de hecho, uno de los más gratificantes de toda esta aventura. Como tremenda lectora que soy, no me podía creer que me estuvieran publicando un libro, pensé que tendría que autopublicarlo.

Entonces, ¿ese sería lo más gratificante que destacaría? ¿Cuál sería el momento más duro?Como momento más gratificante también destacaría la primera vez que conseguí ayudar en la adopción de un perro, porque es increíble sentir que tienes ese poder en tus manos de ayudar a un perro desamparado.



Y como momento más duro diría cuando cerré mi cuenta durante nueve días. Lo hice porque me baneaban y quitaban los vídeos de mi cuenta por contenido violento, cuando yo no he publicado nada violento. Yo los recurría y ellos me los devolvían, pero era una batalla constante con ellos y las penalizaciones pasaron de 24 horas a 48 horas sin poder subir ningún contenido y luego días. Me llevé muchísimos disgustos así que decidí cerrarla. Por suerte, TikTok te permite recuperarla en un determinado tiempo que no excedió esos nueve días, así que cuando volví a abrirla, ya no me volvió a pasar lo de los baneos.​