El masajista acusado de abusar de una menor declara que fue "sexo consentido" y ella lo desmiente: "Me quedé bloqueada"

El acusado de abusar a una menor a la que debía dar un masaje relajante en el verano de 2020 ha admitido que hubo relaciones sexuales entre ambos. En cambio, ha indicado que fue "sexo consentido" y que "en ningún momento" pensó que estuviera haciendo "nada malo".

La víctima, que entonces tenía 17 años, ha negado tal consentimiento, ya que no estaba de acuerdo con lo que ocurría, pero no lo manifestó ni trató de evitarlo porque se quedó "bloqueada: No me salía hablar".

Este martes se ha llevado a cabo el juicio en el que el procesado, natural de Cuba, se enfrenta a ocho y diez años de cárcel que solicita el fiscal y la acusación particular, ejercida por la madre la joven, que también ha testificado.

En la vista, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ambas partes han interesado la prórroga de la prisión preventiva cuando está a punto de cumplirse el máximo legal de dos años. La defensa, en cambio, se ha opuesto y ha reafirmado la libre absolución de su patrocinado.

