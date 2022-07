Tania Medina responde a las críticas de los espectadores de 'Supervivientes': "Nunca quise tener el papel de buena y mosquita muerta"

Tania Medina responde a las críticas que algunos espectadores de Supervivientes 2022 plasmaron en Twitter durante la última gala del programa.

Una usuaria escribió: "El papel de buena y mosquita muerta a Tania se lo compramos la mayoría en La isla de las tentaciones, pero aquí está destapando su verdadera cara".

La canaria respondió a semejantes acusaciones de forma muy sosegada y sincera: "Nunca he querido tener el papel de buena y mosquita muerta, creo que la gente se confunde en cuanto a educación y respeto. Creo que cuando hablo lo intento hacer de la forma más correcta posible y con el mayor de los respetos hacia la persona que me dirijo".

"Si eso es ser mosquita muerta, pues lo seguiré siendo porque es lo que mis padres me enseñaron", finalizó la exconcursante dando por zanjado el asunto.

La usuaria de la red social del pajarito azul no se dejó nada en el tintero y continuó su crítica hacia Tania: "Es una falsa y lleva el papelón de buenecilla que ya ni ella misma se lo cree, no me gusta nada, prefiero mil veces a Alejandro".

"Creo que no soy para nada falsa. Una de las cosas que me hacen estar aquí fuera y no en el concurso, quizás es no estar en contra pero sí discrepar en ciertos momentos con personas que pueden estar por encima de mí en cuanto a televisión", terminó por sentenciar Tania al tuit en cuestión.