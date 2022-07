Kiko Matamoros habla de sus adicciones siendo sus hijos pequeños: "No se darían cuenta, pero raro me verían"

Kiko Matamoros, que había desvelado ya en 'El puente de las emociones' de Supervivientes que acudía al reality en pleno proceso de rehabilitación, se sentó este fin de semana en Viva la vida para hablar sobre este tema.

El colaborador de Sálvame llevaba un mes y medio sin consumir cocaína cuando comenzó la aventura en Honduras, algo que despertó la curiosidad de Emma García. "¿Has tenido mono?", le preguntó directamente la presentadora.

Según el relato de Matamoros, vivido obviamente en carne propia, las personas que consumen droga alteran su comportamiento: "Arruinan sus relaciones familiares, personales y profesionales, pero el problema es cómo abandonas tus obligaciones familiares, y acabas con la vida truncada", confesó.

Sobre su propia experiencia con su familia, contó: "Había muchos días que llegaba a casa a las 8 de la mañana para recoger a mis hijos, llevarles al colegio. No es lo mismo acostarte con tus hijos que levantarlos. No sé si lo notaban porque eran pequeños, pero raro me verían".

Además, contó que, ya mayores, sus hijos han sido un gran apoyo para él, ya que se han preocupado e interesado en si consumía o no, instándole, en caso afirmativo, a que lo dejara.

Kiko también habló del fundamental papel de su novia, Marta López, en su vida. Desde que está con ella, contó, ha rebajado su consumo.