Mariana Rodríguez pierde los nervios en 'Sálvame': "A mí se me tiene que respetar"

Mariana Rodríguez, una de las concursantes más polémicas de esta última edición de Supervivientes, ha acudido a Sálvame por primera vez desde que saliera del reality... para enfrentarse a Kiko Matamoros, su archienemigo en el concurso.

Matamoros, que tuvo muy malas palabras para la concursante, y que había insistido en que no se iba a disculpar con ella, al final ha acabado reculando en directo. "Las formas no son correctas. Todos perdemos los nervios en esas situaciones".

En referencia a la ya clásica prueba de la bola, en la que no dejó de increpar a Mariana, Kiko ha querido disculparse. "Lo veo y no me siento orgulloso ni muchísimo menos. Primero le pido perdón al público, porque es un espectáculo dantesco, y después a los compañeros, a Mariana incluida. Pero no reconozco ningún insulto en esas palabras. Solo digo que deje de empujar y que deje de joder".

Y también ha querido explicar que, si él saltó contra ella durante la conexión en directo, fue por una frase que le dijo Mariana: "Es una vergüenza que un país como España mantenga a un hombre así en este concurso".

Las Miriam Saavedra vibes que me da el brote de Mariana contra Matamoros #yoveosálvame pic.twitter.com/XLbU0peUg0 — . (@sugarcriminal) July 15, 2022

Pero esas palabras no han servido para nada, ya que Mariana ha seguido muy molesta con el colaborador, increpándole tanto que ha conseguido que Matamoros abandonara el plató, muy molesto con lo que estaba pasando. Aunque finalmente Terelu Campos ha conseguido mediar entre ambos.