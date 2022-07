Pejac, arte urbano en favor de la dignidad

"El arte siempre ha sido una parte esencial de mi vida, me recuerdo siendo un niño pintando o dibujando a todas horas". Silvestre Santiago Pejac (1977, Santander), más conocido como Pejac, ha hecho de su obra una de las propuestas españolas de arte urbano con mayor proyección internacional. Se le considera el Banksy español, aunque su trabajo brilla con luz propia.

Más conocido como Pejac, el artista cultiva el dibujo, la pintura, el grafiti y diversas técnicas multidisciplinares, abordando siempre temas sociales y medioambientales. Así se comprueba en su última obra, Welcome, elaborada en la entrada de un edificio en Aberdeen, en Escocia. Su presencia llama la atención a los viandantes que, curiosos, se paran a observarla. Su elaboración es minuciosa y su mensaje contundente.

El artista explica a 20minutos de dónde viene la idea de pintar estas diminutas figuras, las cuales componen un felpudo imaginario en el que se lee "Bienvenidos" en inglés. La expresión es concisa, y tiene mucho que ver con el lugar donde se encuentra: "Elegí la entrada de este edificio en pleno centro de la ciudad porque es la sede de muchas organizaciones benéficas y hogares para residentes que se enfrentan a la exclusión social".

Obra de Pejac en un edificio de Aberdeen, en Escocia. PEJAC

"Es una obra con la que quiero transmitir un mensaje de dignidad, la de aquellos que han sido empujados a los márgenes de la sociedad", cuenta Pejac, que se autodefine como un artista que está "siempre alerta", y que se mueve por "la curiosidad", siempre con la mente abierta: "Me gusta pensar que mi trabajo es universal y que por ello tiene la capacidad de conectar con mucha gente, sin importar su origen, su cultura o su género".

Una muestra de esta filosofía es uno de sus proyectos más relevantes, Gold Mine, el cual Pejac hizo posible con la colaboración de los reclusos de la cárcel de El Dueso, en Cantabria. Juntos crearon tres obras destinadas, en la medida de lo posible, a revertir la frialdad de aquellos muros.

Obra de Pejac en la cárcel de El Dueso. PEJAC

Aquello fue antes de la pandemia de la COVID-19, etapa en la que utilizó su arte para transmitir mensajes de apoyo. En el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, realizó tres murales para rendir homenaje a las víctimas. Y, durante los meses de confinamiento, ideó Stay Art Home, una iniciativa que incitaba a la población a crear arte desde casa para, después, compartirlo colectivamente en las redes. Niños y adultos dibujaron y recortaron figuras para pegarlas en sus ventanas.

Las propuestas mencionadas se desarrollaron en Escocia y España, pero el arte de Pejac ha recorrido buena parte del mundo: se encuentra en las calles de ciudades que van desde Hong Kong hasta Nueva York, pasando por Moscú, Londres o Estambul. El autor -que entre sus obras al aire libre también cuenta, por ejemplo, con la colocación de un salvavidas en mitad de un enorme vertedero de neumáticos o un pozo flotando en mar abierto- reflexiona que su proyección se extendió tras realizar Stain.

Mural de Pejac en elHospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. PEJAC

"La pinté en Santander, mi ciudad, hace una década", recuerda. Es su creación favorita: "Por su carga simbólica, porque el mensaje sigue muy vigente y porque me dio a conocer a nivel internacional, abriéndome muchas puertas para seguir creando". Lo cierto es que Pejac no ve fin a su vocación: "Me temo, será difícil ponerle una fecha de final. De una pasión es difícil jubilarse".